Marcelo Ebrard rechaza acuerdo con el narcotráfico para pacificar México

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, rechazó la propuesta de que el gobierno federal dialogue con el narcotráfico para pacificar el país.

“No conozco a fondo la propuesta de Manuel Espino (quien hizo el planteamiento de acordar con estos grupos). En esencia, el plantearles un acuerdo para que se pacifique el país lo veo muy difícil, porque ya han cometido muchos delitos. Entonces, tendrías que fijar una salvedad a la ley, que yo no estoy de acuerdo”, dijo.

El canciller también calificó como “muy sensata” la propuesta del presidente colombiano, Gustavo Petro, de una legislación internacional para legalizar las drogas, como la cocaína y la heroína.

“Petro lo que dice es un argumento muy bueno, muy sensato. Lo escuché en sus descripción (…) La tendencia que se ve es desmantelar la tesis de Ricard Nixon que organizó la guerra contra las drogas como guerra, y acercarte al tema del consumo como un problema de salud y creo que es una tendencia correcta”, dijo Ebrard.

Al ser entrevistado por el periodista de The New Yorker Jon Lee Anderson, en el marco del festival Dromofest, el funcionario dijo estar a favor de la legalización de la mariguana y cuestionó qué se ha logrado con la persecución del consumo de esta droga. Además, sugirió que cada estado decidiera si la legaliza o no, como se hizo con el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Al hablar sobre sus intenciones de ser presidente, el canciller estimó que en 2023, su partido morena organizará debates entre los aspirantes a la candidatura presidencial para 2024 con el fin de que cada uno exponga su proyecto.

“Yo me imagino que el año entrante, después de mediados del año, pues organizará Morena debates para que cada quien presente lo que quiere hacer, conforme a lo que se espera y ahí ya podremos decir qué pensamos sobre temas específicos, en dónde puede haber diferencias de criterio y puntos de vista”, comentó el político.

Cuando le preguntaron sobre si hay distancia con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, a quien se le considera que será la principal rival para la candidatura presidencial, dijo respetarla.

“Yo la respeto a ella. La conozco desde hace mucho tiempo. Fuimos compañeros en el gobierno de Andrés (Manuel López Obrador), eso fue 2002 a 2005. Adán (Augusto López) también es un buen tipo”, declaró.

Ebrard también mencionó que con un gobierno con él al frente se buscará consolidar los cambios y proyectos que ha iniciado el actual mandatario federal López Obrador, como el sistema de salud y la calidad de la educación.

