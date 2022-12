Marketing y finanzas, una relación inevitable

Al trabajar con tantos grupos diferentes en la organización, es natural tener nuestros favoritos y, por supuesto, los no tan favoritos.

Si bien puede ser entretenido contarles sobre mi departamento menos favorito, hoy versará sobre uno de mis favoritos. El todopoderoso departamento de finanzas. Y si, aunque algunos vean como al mayor enemigo de marketing esta área, en realidad no nos queda de otra mas que tener buenas relaciones con ella, ya que el representante de finanzas, se encuentra en el nivel más estratégico de la organización. Trabajan en estrecha colaboración con el CEO para decidir exactamente qué iniciativas tienen sentido financiero y cuáles no. Determinan cuánto dinero recibe un departamento y si la inversión crecerá o se reducirá y a qué ritmo. Asi que o lo amas o lo odias pero no habrá medias tintas.

Además, es increíblemente importante que finanzas comprenda la naturaleza estratégica del trabajo que realiza el equipo de marketing. En algún momento del año, el CEO definitivamente le preguntará a finanzas: “Oye, ¿estamos invirtiendo demasiado en marketing?” Por ello, asegúrate de que Finanzas entienda porqué necesitas $75,000 dólares para crear una nueva comunidad en línea, $500,000 para crear conciencia de marca en un nuevo segmento de mercado o $30,000 para comprar esa nueva plataforma de marketing. Es vital que finanzas comprenda la razón por la que marketing podría necesitar fondos adicionales el próximo año para realizar contrataciones específicas o invertir en nuevas iniciativas de publicidad y promoción y, en general, comprender el impacto que esas inversiones tendrán en el negocio.

En palabras del colombiano Juan Carlos Reynoso, experto en finanzas en Latinoamérica, quien recientemente impartió una conferencia magistral dentro del evento “Go Pro Recap Corporate and Top Leadership”, (uno de los eventos más grande del mundo de la profesión del Network Marketing) nos dice: “Los especialistas en marketing tienen la responsabilidad de administrar el dinero de su presupuesto de manera efectiva. Esto es especialmente cierto a medida que se adquiere más experiencia en una organización de marketing: nada detendrá a un profesional de marketing en su carrera más rápido, que cometer un error financiero importante. Si tienes $100 para gastar este trimestre, es mejor que no gastes $ 200 o hasta ahí llegó tu camino en marketing”.

Incluso Juan Carlos Reynoso añade: “Las finanzas son el socio del marketero. Ya que pueden enseñarle cómo realizar un seguimiento y pronosticar sus gastos de una manera metódica y precisa. Pueden enseñarle cosas importantes como la diferencia entre la contabilidad de “flujo de efectivo” y la de la “contabilidad patrimonial” (si no conoces la diferencia, consulta a su equipo de finanzas lo antes posible). Y ayudan a garantizar el cumplimiento de las mejores prácticas contables”.

Aprovecha a tu equipo o encargado de finanzas para asegurarte de mantenerte encaminado y evitar grandes errores financieros que, posiblemente, detengan tu carrera.

Si deseas obtener los recursos que necesita para realizar tu estrategia del próximo año, uno de los mas duros que se previsualiza en términos económicos en México, debes ser estricto con las finanzas y por su puesto con sus integrantes, ya que tienen una increíble cantidad de influencia en el dinero que fluye hacia el marketing.

Aunque no lo creas Finanzas no es tan cerrado como aparenta, créme que si piensan, pero es mas como el lado analítico que debería tener todo marketero: Ya que es seguro que no vas a ir con tu encargado de finanzas para preguntarle la próxima idea de campaña creativa. Ya que la mayoría de las personas en el equipo de finanzas no reconocerían una campaña creativa aún si les diera un golpe en la cabeza (¡es una broma a la gente de finanzas! Bueno… más o menos). Pero los profesionales de las finanzas tienen otros superpoderes que necesita el marketero. Piensan analíticamente. Piensan lógicamente. Y piensan en cuestiones comerciales estratégicas como “¿esta inversión tiene sentido financiero?”

Incluso las personas de finanzas pueden ayudarte a modelar el lado analítico del negocio de marketing, como las tasas de crecimiento en tus KPI, el equilibrio en varias inversiones (por ejemplo, en la generacion de leads para un segmento de negocio diferente a otro).

Los especialistas en marketing deben ser analíticos sobre su negocio. No se puede simplemente decir ‘Oye, hagamos una campaña viral, social, integrada, multicanal, de amplio alcance y personalizada que me gane uno de esos fantásticos premios de publicidad y me conviertan en una estrella de rock de marketing súper famosa’. ¡OBVIO NO!

Los buenos especialistas en marketing deben pensar en lo que tiene sentido para el negocio: ¿qué mejorará el resultado final? ¿Qué entregará el ROI más alto? Así es como piensan los de finanzas: son analíticos y lógicos. En realidad, tienen el mismo ADN que debe tener un marketero eficaz.

Puede que no parezca obvio al principio, pero marketing tiene mucho más en común con el equipo de finanzas de lo que normalmente se cree. Y puedes beneficiarte enormemente al construir y mantener una relación sólida con ellos.

