Más de 30% del combustible vendido en México es ‘huachicol’: gasolineros

Estimaciones de la Organización Nacional de Expendedores (Onexpo) apunta que de las ventas diarias de combustibles en el país, arriba del 30% corresponden al huachicol, tanto por robo como fiscal.

Roberto Díaz de León, director general de Combured y expresidente de la Onexpo, indicó que de los 192 millones de litros diarios de combustibles que se comercializan, 57.6 millones se mueven en un mercado negro, ocasionando una competencia desleal a los gasolineros que operan formalmente.

A precios promedio de hoy, precisó, este 30% que se mueve como huachicol significan alrededor de 1,346 millones de pesos.

De hecho, indicó que desde la Onexpo se está en diálogo con las autoridades diversos organismos para estar contribuyendo en lo que se puede para atender este problema.

El presidente de la Onexpo, Jorge Mijares, aseguró que como organización jamás defenderá a empresarios que se dediquen a hacer las cosas de manera distinta a lo que es la regla del mercado.

Esta declaración, también se da en el contexto de los señalamientos de la comisionada de la CRE en la convención Onexpo 2023, Norma Leticia Campos sobre la participación de empresas en huachicol y nexos con delincuencia organizada.

El presidente de la Onexpo comentó que esto no afecta sólo a las finanzas de Pemex y a la recaudación del país, pega a los propios empresarios y al consumidor.

“Sabemos que 30% de lo que se importa, se vende y se procesa es el volumen que se maneja (como huachicol)”.

Por otra parte, tanto Díaz de León como Jorge Mijares hicieron un llamado a la comisionada de la CRE de no generalizar que todo el gremio hace las cosas mal, pues Campos señaló que más de 90% de los permisionarios tienen irregularidades.

Además, hizo acusaciones de que el precio de las gasolinas no baja por una colusión de los empresarios, a lo que el presidente de la Onexpo responde que eso no sucede porque el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no ha querido quitar los impuestos a las gasolinas y al diésel, los cuales representan 45% del precio de los combustibles.

Finalmente, ante la falta de agilidad en los permisos para nuevas gasolineras por parte de la CRE, los empresarios ya están poco optimistas a alcanzar la meta de 15,000 estaciones al cierre de este sexenio.

Este miércoles, la comisionada de la CRE, Norma Leticia Campos, al ser cuestionada en el foro de la Onexpo “¿para cuándo los permisos?”, la funcionaria respondió que no se estaba ahí para recriminar, sino para entablar un diálogo franco para un mejor desarrollo del país.

Ante esto, la Comisión dijo que las declaraciones Campos Aragón eran “a título personal, no vinculante. Por lo tanto, no constituyen una posición de este Órgano Regulador. En ese sentido, la Comisión reitera que las declaraciones de la funcionaria pública no implican la postura de la CRE”.

