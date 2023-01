Toma fuerza el ‘huachicol’ en Hidalgo, alerta AMLO; pide a población no vincularse con crimen

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció este jueves que el robo de combustible, mejor conocido como “huachicoleo”, está retomando fuerza en Hidalgo, por lo que llamó a la población a no vincularse con el crimen para acrecentar esta problemática.

Esta semana, elementos del Ejército se enfrentaron con civiles armados en el municipio de Cuautepec, lo que habría dejado cuando menos 16 heridos. Personal de Petróleos Mexicanos (Pemex) acudió hasta esta demarcación para atender una fuga en un ducto, no obstante, fueron agredidos por encapuchados quienes impidieron el trabajo.

De acuerdo con reportes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Pemex, el año pasado en esta entidad se registraron alrededor de 4 mil 935 tomas clandestinas.

“Es un asunto que se está atendiendo porque hay como un reinicio de las antiguas actividades de robo de gasolinas, sobre todo en Hidalgo, nos preocupa mucho porque se está involucrando a la población, hay grupos que se dedican al ‘huachicol’ y están contando con el apoyo de varios, pobladores, no todos.

“En este caso estamos hablando hasta de 200, algo que no queremos que suceda, por lo de Tlahuelilpan, los jefes de la mafia del ‘huachicol’ permitían que se llevarán bidones con gasolina. No se estaba presentando este fenómeno, pero en Hidalgo hay nuevos casos por la detención de personas relacionadas con la venta ilícita de combustible”, alertó el mandatario federal.

“La perforación de ductos y extracción de gasolina para la venta ilegal, se está tratando el asunto, hago un llamado a la gente para que no se involucre, no respalde estas actividades ilícitas y recordarles que son delitos graves, quienes son detenidos no alcanzan fianza, esa posibilidad, muchas veces la gente no sabe”, detalló.

De acuerdo con el jefe del Ejecutivo federal, su administración ha emprendido diversas acciones a través de programas sociales para desincentivar la acción del crimen organizado, no obstante, ante el incremento de este delito, se reforzarán las acciones de Bienestar junto al gobernador Julio Menchaca.

De igual forma, hizo un llamado al Poder Judicial para no permitir, mediante argucias legales, la liberación de cabecillas.

