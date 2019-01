May vs. Corbyn: a la espera de dos nuevas fechas clave del Brexit

Investing.com.- Mercados europeos en verde, después de unos días intensos por las noticias que llegan desde Reino Unido. Los analistas no saben hasta cuándo puede durar este buen tono en las bolsas del Viejo Continente, ya que se enfrentan a dos días clave en la agenda bursátil: el próximo lunes, 21 de enero, conoceremos la nueva propuesta de May, y el 29 de enero se volverá a votar en el Parlamento británico.

“Desconocemos si la primera ministra, Theresa May, será capaz o no de lograr presentar una propuesta conjunta con los partidos de la oposición, algo que parece complicado sobre todo tras declarar ayer el líder laborista, Jeremy Corbyn, que no se sentará a dialogar con May hasta que ésta no retire de la mesa la posibilidad de un Brexit sin acuerdo”, comentan en Link Securities.

Según estos expertos, “todo parece indicar que el caos político continuará de momento en el Reino Unido, mientras que cada vez más colectivos empresariales europeos alzan la voz, alertando del impacto negativo que en sus negocios y en la economía de la región tendría una salida del Reino Unido de la UE no pactada”.

Los analistas de Banca March también hacen hincapié en que “Corbyn reclama, además, que de nuevo se celebren elecciones, escenario descartado por May, y plantea la posibilidad de un nuevo referéndum. Bruselas, mientras tanto, espera a la posible solicitud británica de extensión del plazo negociador conforme al artículo 50 y que requeriría la unanimidad de los socios comunitarios”.

En este contexto, la libra se aprecia desde ayer en el cruce con el euro, hasta 0.879 esta mañana.

