‘Me da orgullo perder así’; AMLO critica triunfalismo por regreso de Edmundo Jacobo al INE

El presidente Andrés Manuel López Obrador fustigó a Edmundo Jacobo Molina, quien ayer fue restituido como secretario general del Instituto Nacional Electoral (INE) tras ganar un amparo, al señalar que es una muestra de que las cúpulas del poder se niegan a dejar sus privilegios a costa de los mexicanos.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario mexicano criticó el ánimo triunfalista de los consejeros del INE y su afán por mantener a un funcionario con más de 30 años en el ejercicio público y 14 como secretario general.

“Gente que ha cometido fraudes, antidemocrática, que por eso está ahí, aplaudiéndoles, ‘la primera derrota del plan B’, pues me llena de orgullo el perder así. No se dan cuenta porque no tienen autoridad moral , lo que les interesa es el dinero y el poder por el poder.

“Y todos los medios aplaudiendo porque le habían devuelto el cargo a un integrante del INE que lleva 30 años ahí, y 15 en un puesto clave, le dan un amparo en el Poder Judicial, que son lo mismo, además todos sus ‘achichincles’, amigos y socios, aplaudiendo, igual que los medios”, reprochó.

Lee: Edmundo Jacobo regresa como secretario ejecutivo del INE

Esta semana, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México ordenó la restitución del funcionario pues argumentó que fue electo por el periodo 2020-2026; además, la instancia judicial señaló que no existió motivo que justificara que el funcionario terminará anticipadamente su cargo.

El 2 de marzo pasado, Jacobo Molina tuvo que dejar su cargo como secretario ejecutivo del INE, ya que las reformas electorales impulsadas por Morena así lo establecían; ante ello, el INE nombró a Roberto Heycher Cardiel Soto como encargado del despacho.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado