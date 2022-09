Megatendencias: los nuevos marcos de referencia

¿Estás replanteando tu futuro o el futuro te está replanteando? De repente, nos da por hacernos preguntas retóricas. Pero, más allá de las figuras literarias, está el cuestionamiento del papel que queremos jugar en el concierto internacional en el que existen básicamente, dos posibilidades: o somos artífices o nos dejamos llevar por la corriente. Dicho de otra forma: o somos protagonistas o somos espectadores. La perspectiva es completamente diferente. Unos toman la iniciativa y otros se dejan llevar. Las megatendencias son esas fuerzas de cambio de tipo social, demográfico o tecnológico capaces de transformar el mundo y nuestro modo de vida. Con ellas podemos contemplar al mundo o participar en el movimiento de cambio: dar dirección.

Las megatendencias son dinámicas que le dan dirección al cambio y proyectan el futuro. Claro, para saber qué dirección tomamos, hay que entender dónde estamos hoy. Comprender en qué lugar nos encontramos requiere entender dónde hemos estado. Desde la Segunda Guerra Mundial, la economía mundial, en términos generales, ha estado en una curva de crecimiento que tiene una forma de letra S basada en una ola de décadas de globalización, adopción de tecnología de la información y extracción de recursos.

En esta condición, el éxito significaba crear valor. La creación de valor estaba basada en un alcance, escala y eficiencia cada vez mayores, y luchar por el liderazgo en el mercado global. Esto estableció ventajas competitivas a largo plazo y defendibles. Pero a medida que el sistema maduró y el crecimiento disminuyó, una economía global construida sobre la producción sin restricciones de “tomar-hacer-desperdiciar” entregó resultados sociales, ambientales y comerciales cada vez más insostenibles. Dicho de otra manera, abusamos y es necesario redireccionar el rumbo.

La situación mundial aceleró abruptamente la transición a una nueva curva S. Nos ha movido, casi de la noche a la mañana, a un nuevo renacimiento o un reinicio global, haciendo posible lo que una vez fue impensable. Por ejemplo, el trabajo remoto se ha generalizado, con empleados igual o más productivos, y las empresas consideraron eliminar las sedes corporativas, ahora se dan cuenta de que hay ventajas con la presencialidad y se opta más por formatos híbridos. El futuro de la educación basada en el campus se sufrió un cambio abrupto hacia el aprendizaje virtual, pero los vacíos del modelo a distancia se están evaluando. Los cambios que habían sido esporádicos o resistidos se han implementado por necesidad, demostrando repentinamente ser más efectivos y sostenibles. Es probable que muchos perduren y que otros que pensábamos que llegaron para quedarse, se desvanezcan en el tiempo.

Las megatendencias desafían las suposiciones y los clichés. Amplían la visión y nos abren los ojos. Su propósito es reducir el riesgo de quedarnos fuera, de no ser incluidos en la planeación del futuro o de quedarnos apartados de la siguiente tendencia. Dicho de otra forma, las megatendencias exponen las fuerzas y las corrientes de pensamiento que están fuera de la caja y nos permiten ver el mundo desde otra perspectiva. La ventaja es que al conocerlas, sabremos estar al pendiente de las ventanas de oportunidad que se abrirán en el futuro próximo.

Las organizaciones de todo tipo prosperarán en el mundo al poner a los humanos en el centro. Estar centrado en el ser humano le permite desarrollar lugares de trabajo y ofertas de mercado que resuenen con los trabajadores y los consumidores. Implementar la tecnología más rápido es fundamental en un entorno donde la adopción acelerada de tecnología está reinventando todo, desde la educación hasta el trabajo y la atención médica. Pero no es la máquina la que ha de estar en el centro dominando la escena, su lugar es como una herramienta que ayude a facilitar la vida.

Poner al ser humano en el centro no quiere decir pelearse con el progreso tecnológico sino darle su justa dimensión. Por lo tanto, cuanto mejor y más rápido las empresas, los proyectos y los emprendedores puedan adoptar una mentalidad dual para planificar un futuro disruptivo, más experto serán en pivotar sobre la marcha y llevar su producto al mercado a la escala requerida.

Pero, ¿cómo hacerlo? Según la firma de consultoría Ernst and Young, los líderes enfrentan un desafío: similar a reconstruir un auto de Fórmula Uno no en el pit lane, sino mientras corren por la pista. Así es. Estamos en medio de la mayor disrupción global de la historia moderna. Prosperar en este nuevo entorno, colocando a los humanos en el centro, aprovechando las tecnologías con mayor velocidad y escalando rápidamente la innovación, requiere una planificación futura. Se trata de tener un pensamiento creativo que nos lleve a imaginar aquello que otros no pueden ver.

Los escenarios de megatendencias son críticos para esto: formular una estrategia basada en cómo se replanteará el futuro determinará qué empresas utilizan la pandemia para fomentar un renacimiento y cuáles corren el riesgo de irrelevancia. Este métodofuturo-atrás: future-back cambia el script en el enfoque estándar, que utiliza el estado actual como punto de partida. Ahora es al revés: tendemos la mirada hacia el futuro al que queremos aspirar y tendemos las líneas de planeación para llegar a ellas.

Este tipo de pensamiento, esta perspectiva de futuro amplía la visión de los ejecutivos, ayudando a enfrentar la realidad de futuros potenciales donde la empresa podría volverse irrelevante o la industria en sí misma totalmente redefinida. Estos nuevos marcos de referencia nos ayudan a ver en qué parte del mapa estamos situados. Si vamos en la dirección correcta o si debemos cambiarnos de lugar. Si descubrimos que ya nos quedamos fuera del mapa, entonces antes de quedarnos en el exterior, buscamos la forma de hacernos un lugar.

Las megatendencias proporcionan a los líderes un marco para navegar por este cambio sin precedentes que estamos viviendo y a trazar el crecimiento futuro. Es al adoptar un enfoque de futuro que conecta escenarios basados en megatendencias con acciones estratégicas concretas que las empresas pueden posicionarse hoy para el éxito a largo plazo, para eso sirven los nuevos marcos de referencia.

