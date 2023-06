Mercados maniáticos | 2023 ha sido un año de sorpresas

Vimos la quiebra de algunos de los bancos más grandes de Estados Unidos; First Republic y Silicon Valley Bank hicieron historia al implotar en cuestión de días, en gran parte como consecuencia del ciclo de alza de tasas más agresivo en décadas ejecutado desde la Reserva Federal. Todo esto, a su vez, una respuesta a la inflación más alta de los últimos 40 años provocada por estímulos globales masivos, shocks de oferta por el Covid-19 y la guerra en Ucrania.

Pero los mercados miran siempre hacia adelante, restando importancia a lo que ya pasó e incluso a la situación actual, para determinar su dirección. No hay mejor forma de explicar este fenómeno que con la historia. El pasado mes de septiembre vimos el nivel más alto de la inflación subyacente en Estados Unidos, publicado a mediados del mes de octubre. Fue en ese mes que vimos el fondo de los índices tecnológicos, siendo el principal el Nasdaq. En vez de tener un foco en la mala situación del momento, el mercado se enfocó en la caída de la inflación que vendría a partir de ese momento a la cual contribuirían la salida de efectos base del cálculo anual y el alentamiento de la economía.

Desde esos peores momentos, el Nasdaq ha subido 45% hasta el día de hoy, feriado en Estados Unidos por el día de la Emancipación. No se puede quitar crédito a una burbuja en formación, con todo el tema de inteligencia artificial impulsando a muchas acciones tecnológicas a nuevos máximos históricos por la expectativa de demanda de chips y toda la narrativa de mejoras en productividad.

Queda clara la necesidad de enfocarnos en lo que pasará, dando menor peso a lo que ya pasó… por eso el nacimiento de esta columna. Cada lunes plantearemos lo que viene en la semana y sus posibles impactos y el viernes recapitularemos la realidad, comparándola contra la expectativa para entender cómo y por qué se mueven los mercados, siempre volubles, inestables… los mercados maniáticos.

Esta semana esta cargada, con datos de inflación y ventas minoristas en México previo a la decisión de política monetaria de Banxico, sobre la cual se espera que no hayan cambios a la tasa de interés. Aunque la semana pasada la Reserva Federal hizo una pausa en su ciclo restrictivo; anunció que todavía no se acaban las alzas de tasa, y eso podría poner presión a la Junta de Gobierno a mostrarse más precavidos, más “hawkish”. De no hacerlo, podría verse un debilitamiento del super peso, que la semana pasada llegó sus niveles más bajos desde 2016.

En el resto del mundo, lo más relevante será la encuesta avanzada del PMI el viernes , que nos revelará que tanto perciben los empresarios que se continúa debilitando la actividad económica o si hay evidencias más claras de un repunte. Algunos datos de construcción y actividad hipotecaria en Estados Unidos redondean los datos relevantes, potencialmente indicando el efecto negativo que siguen teniendo las tasas de interés en el mercado de vivienda.

¿Nuevos máximos del año para los índices americanos y para el peso mexicano? Pronto lo sabremos.

José Segarra es Presidente de la CFA Society México. Ha gestionado portafolios de inversión de hasta 16 mil millones de dólares y hoy en día se enfoca en brindar asesoría financiera y ejecutar eventos corporativos como levantamientos de capital, fusiones y adquisiciones para empresas de industrias diversas.

