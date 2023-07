Mercados maniáticos | No importa lo que diga la Fed, importa lo que hace

“Lo que diga la Reserva Federal no importa.” La respuesta de las principales emisoras del mundo encabezadas por Apple, la gigante con más de tres billones de dólares de capitalización que hoy llegó a nuevos máximos históricos.

Llevamos ya más de un año en el ciclo restrictivo más agresivo de los últimos cuarenta años, con consecuencias reales como la quiebra de algunos bancos muy importantes y aun así los índices accionarios globales siguen demostrando una fuerza excepcional. ¿Cómo puede ser esto?

La respuesta más sencilla es que el mercado se aburre, se acostumbra a los riesgos que se están viviendo y deja de ser sensible a los mismos de no aparecer un efecto de segundo orden, alguna consecuencia provocada por ese riesgo inicial. Un riesgo ya materializado no es una razón suficiente para caídas continuas.

Encima de esto hay una tendencia natural a exagerar los movimientos y no dar crédito en el corto plazo a eventos muy relevantes que van en contra de la narrativa, que el día de hoy sigue siendo que el consumo sigue fuerte, con repuntes fuertes en la confianza del consumidor mientras que puede haber una cierta recuperación en el sector de manufacturas por los sólidos datos de pedidos en bienes duraderos de la semana.

Uno de esos riesgos que no se ve es la ola de bancarrotas que estamos atravesando. En Estados Unidos, nos estamos acercando a niveles de quiebras similares a los de la pandemia y a los de 2008. Pero también el mercado podría justificar continuas alzas pensando que el verdadero riesgo, que es que el impago genere crisis en el sector financiero simplemente no puede pasar ante una Reserva Federal que imprime dinero en cuestión de días ante cualquier riesgo, como pasó en el evento de Silicon Valley Bank.

El mercado podría pensar… “Sí, la Reserva Federal continúa apretando… Pero si se prende un incendio lo ahogará a billetazos”; eso, el equivalente a tirarle una presa de agua entera encima.

Vivimos un momento de complacencia ante los riesgos que es extremadamente complejo. La mejor aliada para un portafolio de inversión, más que nunca, la diversificación.

*José Segarra es Presidente de la CFA Society México. Ha gestionado portafolios de inversión de hasta 16 mil millones de dólares y hoy en día se enfoca en brindar asesoría financiera y ejecutar eventos corporativos como levantamientos de capital, fusiones y adquisiciones para empresas de industrias diversas.

