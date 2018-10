En todos los deportes hay varias categorías para clasificar a los deportistas, pero en todos hay sólo un Great Of All Time (GOAT) ya sea Messi, Tom Brady, Michael Jordan,Roger Federer, Muhammad Ali, etc.

Pero cuando pensábamos que podíamos tener varios GOATs, la pagina deportiva británica Sportbible, llevó a cabo una encuesta para saber quien era “el mejor deportista de la historia” y serían sus usuarios quienes lo decidieran.

Antes de eso tuvieron que elaborar una lista con los 16 GOATs que ellos consideraban podían ser el mejor de la historia. Entre ellos estaban Serena Williams, Muhammad Ali, Phil Taylor, Tiger Woods, Roger Federer, Usain Bolt, Michael Phelps, Sachin Tendulkar, Michael Schumacher, Ronda Rousey, Michael Jordan, AP McCoy, Pele, Diego Maradona, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Durante algún tiempo estuvieron haciendo enfrentamientos hasta dejar los cuatro finalistas. Lionel Messi resultó elegido como “el mejor deportista de la historia” por delante del boxeador Muhammad Ali, el basquetbolista Michael Jordan -ganador de 6 anillos de la NBA- y Roger Federer, el hombre con más Grand Slams en la historia del tenis.

PUBLICIDAD

Finalmente tras una hora de encuesta fue el 10 del Barcelona quien, con el 35% de los votos, se alzó como el GOAT del deporte mundial. La medalla de plata fue para Ali (32%), seguido de Roger Federer (21%); mientras que el icono de los Bulls de Chicago se quedó fuera del podio (11%).

GRAND FINAL: Who is the greatest sportsperson? 🤔🏆 — SPORTbible (@sportbible) October 18, 2018

Y es que esta decisión, aseguran desde la pagina, causará polémica, ya que hay muchos que consideran que no se puede comparar a dichos deportistas debido a que vivieron épocas distintas y sus deportes no son comparables entre sí, a pesar de que cada uno de ellos dominó su disciplina y eran el rival a vencer.

Dejando claro que la etiqueta de GOAT no todos la pueden portar y el otorgarla a alguien es que su influencia en el deporte fue de suma importancia.

Lee también: Messi inspira un nuevo espectáculo en el Cirque du Soleil