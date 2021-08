Metrobús, a nada de aceptar tarjetas bancarias, CoDi y pago móvil

El Metrobús será el primer transporte público de la Ciudad de México en admitir como método de recarga de tarjeras de movilidad y de pago del peaje, las tarjetas bancarias tradicionales y sin contacto, Cobro Digital del Banco de México y pagos a través de dispositivos móviles, como Apple Pay. El director de ese sistema de transporte, Roberto Capuano, confirmó a Forbes México que la primera fase se activará durante el tercer trimestre del año, y será la recepción de tarjetas bancarias.

“Vamos a poder comunicar con un poco más de claridad en poco tiempo, pero puedo compartir que en enero de este año concursamos y otorgamos el contrato de recaudo de las líneas, 1, 2 y 3 de Metrobús, que son las líneas que más gente mueven, y vamos a cambiar por completo el equipo de recaudo. Eso nos va a permitir implementar ciertas innovaciones tecnológicas”, comentó Capuano Tripp en entrevista.

En Línea 2 ya se concluyó con la instalación de las nuevas máquinas. Foto: © Oswaldo Ramírez

Una de esas innovaciones, explicó, “es el pago con tarjeta de crédito y débito para recargar tarjetas de movilidad. Pero esa no es la principal innovación, porque lo que vamos a integrar también son las tarjetas bancarias sin contacto, tanto como método de pago como método de validación”. Es decir, con tarjetas sin contacto se podrá pagar de manera directa en los validadores instalados en los torniquetes. Esto permitirá agilizar el acceso y atraer nuevos usuarios y reducir el uso de efectivo en el Metrobús.

“Ya se los vamos a platicar más adelante, nada más que esté listo para implementarse. Ahora estamos instalando las máquinas a las que, digamos, les vamos a prender ese switch (para que acepten tarjetas bancarias), en poco tiempo, nada más que esté ya todo instalado en las tres líneas”, puntualizó el directivo de este sistema de transporte que a través de sus siete líneas mueve actualmente a un millón de personas y antes de la pandemia trasladaba a 1.5 millones.

Las nuevas máquinas mantienen la posibilidad de compra y recarga de tarjetas con efectivo. Foto: © Oswaldo Ramírez

Hasta ahora se ha completado la instalación de las nuevas máquinas de recaudo, torniquetes y garita en la Línea 2, que va de Tacubaya a Tepalcates; se avanza al 85% en la Línea 3, que va de Tenayuca a Santa Cruz Atoyac, y seguirá la Línea 1, que va de Indios Verdes a El Caminero. Los trabajos duran aproximadamente un día por estación, por lo que se realizan cierres parciales y escalonados.

“Nos vamos a tardar un poquito en prender este sistema en todas las líneas, por eso no quiero compartir (información) antes de tiempo, porque no quisiera que algún usuario llegase con su tarjeta de crédito a intentar hacer algo que todavía no se puede hacer, pero va a ocurrir y pronto”, mencionó el director del Metrobús, que además de este, tiene otros proyectos en marcha como la puesta en operación de 10 autobuses eléctricos en la Línea 3 o la futura Línea 0 en el Circuito Interior.

