México, capital mundial de los Esports con los Worlds 2022

Por: Jordi Soler

La historia de los Esports no se entiende sin el League of Legends (LoL), el videojuego de competición más importante del mundo, ni sin los Worlds de League of Legends, la competición anual más relevante del sector. En la última edición, disputada de forma presencial en Islandia, se volvió a romper el techo histórico de espectadores simultáneos: más de 4 millones de personas vieron cómo EDward Gaming, el campeón chino, se convertía en el mejor equipo de LoL del planeta. En total, la final superó los 73 millones de concurrentes, un 60 % más que en 2020.

Cada año, desde hace una década, el sector de los Esports mira en la misma dirección cuando arrancan los Worlds. Y en 2022, todas las miradas estarán puestas en México desde el 29 de septiembre. Riot Games ha escogido a Ciudad de México como sede del Play-In, la primera fase de la competición. En concreto, el Arena Esports Stadium, inaugurado en 2020 y con capacidad para un centenar de asistentes, sede habitual de la LLA (Liga Latinoamérica de League of Legends), verá desfilar durante una semana a algunos de los mejores equipos del mundo de LoL.

Más allá de ser la sede de Riot Games en Latinoamérica, la decisión de llevar los Worlds 2022 a México responde a que el país cuenta con una de las comunidades gamer más importantes de la región junto a Brasil. Según estudios de la consultora The Competitive Intelligence Unit, México cerró 2020 con más de 72 millones de gamers, de los cuales más de 11 millones consumen torneos de Esports.

Por otro lado, México es también uno de los países que más y mejor ha desarrollado su ecosistema nacional y su comunidad en los últimos años. En este caso, competiciones como la División de Honor Telcel, la liga oficial de LoL en México que organiza LVP (Grup MEDIAPRO) cuya última final se disputó ante más de 2700 personas en el Ubeat Live México, ha contribuido de forma decisiva a su auge y a potenciar el nivel de las escuadras, claramente protagonistas en la LLA en sus últimas ediciones.

El círculo para la hinchada mexicana de League of Legends podría completarse muy pronto, ya que Estral Esports, Rainbow7 y Team Aze, todos ellos mexicanos, tienen aún opciones de clasificarse para el Play-In de Worlds 2022 y, por tanto, competir en casa en el máximo campeonado mundial. Aunque, más allá de nacionalismos, la noticia de que la competición más importante del mundo pase por México es una gran oportunidad para demostrar que Latinoamérica es una región en expansión y que está cada vez más cerca de ponerse a la altura de otras regiones referentes.

Contacto:

Jordi Soler, director general de LVP

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.