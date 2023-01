Conectando el mundo físico y el digital: el gran avance de los Esports

Por: Jordi Soler

En todos los negocios y por supuesto en los Esports, cuando hay una “pausa”, como podría ser el cambio de año, así como el periodo entre que acaba una liga y comienza la siguiente, es momento de analizar la estrategia que debemos implementar para poder avanzar y conseguir los mejores resultados.

Durante 2020 y 2021, alrededor de todo el mundo existió una parálisis total con respecto a los eventos presenciales que solían llevarse a cabo en esta área. La pandemia que nos mantuvo primero encerrados en casa y después nos impidió disfrutar de las actividades de ocio habituales se podría percibir como algo negativo. Pero, al mismo tiempo, el aumento de las horas de inactividad en el hogar impulsó que se abriera una puerta para que muchas personas pudieran adentrarse a las competencias y transmisiones, y comenzaran a involucrarse con todo el ecosistema de los Esports.

Como consecuencia, cuando en 2022 se fue regresando a la normalidad, el mundo digital y el físico se “conectaron”. Quienes disfrutaban las contiendas desde su casa, conocieron finalmente los eventos presenciales, los cuales se fueron reactivando de forma secuencial y progresiva, brindándole a todos los nuevos, y a los ya establecidos seguidores, una experiencia 360. En esta nueva aventura que representó reactivar estos eventos, las marcas de gran consumo estuvieron presentes, demostrando que actualmente México, dentro del mercado hispanohablante, está en una posición privilegiada y, derivado de la población, economía y cercanía con Estados Unidos, se convierte en el sitio predilecto en el que si quieres pertenecer al mundo de los Esports, tienes que estar.

El 2022 nos deja diversos aprendizajes, entre ellos que para los Esports la diversidad está más latente que nunca y nos seguiremos esforzando por impulsarla. Que la experiencia del fan es lo más importante y que se debe seguir manteniendo lo mejor de los dos mundos. Del mismo modo, como ecosistema, todas las piezas y actores que formamos parte, tenemos la responsabilidad de hacer que esto funcione y sea autosustentable.

¿Ya nos tienes en Facebook? Danos like y recibe la mejor información

El 2023 será el año en que converge lo digital y lo físico, donde las marcas de gran consumo no solo se involucrarán más en estos eventos, sino que aquellas que no estén dentro ya, comenzarán a preguntarse de qué manera pueden incorporarse para que haga sentido con el mensaje que quieren transmitir.

Cuando me preguntan por qué una marca debería integrarse en los Esports, considero que la respuesta es que no hay ninguna razón para que no esté involucrada en esta actividad ya. Es importante destacar que cada vez más grandes marcas apuestan por el sector ya que los ojos de los seguidores y los patrocinadores están comprendiendo que es una nueva forma de entretenimiento y una opción en el mundo digital demasiado atractiva para muchos, al tener audiencias muy jóvenes a los que todo el mundo quiere alcanzar e impactar. De acuerdo con el informe de PwC, “Global Entertainment and Media Outlook 2022-26”, el ámbito de los videojuegos mantendrá su reciente y rápido crecimiento y podría alcanzar un valor de 321,000 millones de dólares en 2026.

A pesar de que hace un tiempo tenías que explicar qué eran los Esports, ahora el discurso ya empieza a estar superado, y la nueva pregunta que surge es: quiero estar, ¿cómo puedo lograrlo?

Por lo anterior, definitivamente me alegra saber que a la vuelta de la esquina nos esperan las principales ligas gestionadas desde LVP, se mantendrán ligas nacionales de League of Legends con la oficialidad de Riot Games, una de ellas la División de Honor de México, que darán paso en la segunda mitad del año a las Ligas Regionales. Asimismo, continuarán las Ligas Nacionales y Regionales Norte y Sur de Free Fire oficiales de Garena que siguen bajo el paraguas de la LVP y el apoyo en la producción de grandes proyectos como LLA, Free Fire League, así como localizaciones al español de VTC Valorant y la producción de Valorant Game Changers LATAM. Y me emociona aún más saber que México seguirá a la vanguardia de estas competencias y el impacto que tendrán las nuevas tecnologías se transformarán en más y más formas de acceso y de disfrute que podrán complementar este “nuevo” entretenimiento digital.

Suscríbete a Forbes México

Contacto:

Jordi Soler, director general de LVP

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.