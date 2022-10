México, el nuevo gran hub de talentos en esports y videojuegos de la región

Por: Juan Diego García Squetino

La industria de los deportes electrónicos o E-Sports está creciendo en México. La época en la que las personas veían a los gamers profesionales con desdén está quedando atrás y ahora la industria es vista como un lugar que deja importantes ganancias económicas para los representantes nacionales que destacan en diversos juegos.

De acuerdo con el estudio Revenue of the eSports market in Mexico 2019-2024, realizado por Statista, esta industria generó 988 millones de dólares en 2020 y se espera que para 2024 produzca aproximadamente 1,340 millones de dólares. Además, se prevé que este año los videojuegos tengan cerca de 70 millones de espectadores, lo cual demuestra su importancia.

Estamos en una industria en crecimiento, la llegada de 5G podría detonar más el mercado, las altas velocidades y las bajas latencias que permiten las redes de quinta generación aumentará la frecuencia de juego. La edad promedio de los consumidores que buscan espacios de juego dotados de computadoras gamer, consolas, celulares y equipos de realidad virtual es de 18 a 34 años. Muchas de las personas que ahora tienen incluso 40 años o más crecieron jugando videojuegos, muchos de ellos conservan ese gusto. Algunos buscan relajarse, otros competir o a compartir con sus hijos el gusto por los videojuegos. El mercado va desde niños hasta personas de 45 años de edad, en promedio.

Hoy estamos viendo un mercado de “target” cada vez más evolucionado y de mayores consumos. Los esports en México podrían crecer hasta en un 30% en los próximos cinco años, previendo que supere la popularidad e ingresos de los deportes tradicionales.

En 2019, la CONADE (Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte) otorgó el título oficial de deporte a los esports con el registro de la FEMES (Federación Mexicana de Esports). El hecho marcaría al negocio de los videojuegos competitivos como asunto serio gracias al empuje incesante de la comunidad gamer para subirlo a tal estatus, y empezar a darle entidad.

En el mismo año, el Tec de Monterrey invirtió 100 mil dólares para construir en su campus de Guadalajara la primera arena exclusiva para esports como sede nacional para fomentar la competencia universitaria. Por su parte, la Arena eSports Stadium en la CDMX, la cual es el primer recinto dedicado a los esports en vivo en América Latina le da vida a la

México se consolida como un terreno fértil para el desarrollo de los esports, el reto está en profesionalizar a la industria. Como un mercado joven y con la correcta inversión, los esports estarán listos para brincar al siguiente nivel comercial. Una gran oportunidad para el país.

Juan Diego García Squetino, Director de Gamergy y Director de Desarrollo de Negocios para América de en GG Tech Enterteiment.

