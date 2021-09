Expertos opinan que México debe acelerar su transición energética, hay que buscar soluciones

Mientras más países a escala mundial están ejecutando ya acciones para reducir y en algún punto eliminar las emisiones de gases de efecto invernadero, en México se tiene una polarización en política energética, pero el cambio climático exige una transición acelerada a lo renovable y limpio.

Nuestro país es altamente vulnerable y si no es parte de la solución cada vez se van a enfrentar situaciones más dramáticas en huracanes, inundaciones, crecimiento del nivel del mal y sequías, opciones hay muchas coincidieron expertos durante el Foro Forbes Economía y Negocios 2021 “El nuevo escenario económico”.

“Estamos llamados a hacer una reflexión muy seria de hacia dónde va el sector energético mexicano, y qué es lo que más conviene no solamente al sector, sino a la sociedad en general y a la economía”, señaló Lourdes Melgar, consejera fundadora de Voz Experta.

Para Melgar, la administración de Andrés Manuel López Obrador tiene una visión desactualizada al considerar como motor del sector energético y de la economía la producción de petróleo, la refinación de este y la elaboración de combustóleo para quemarlo en las plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La idea de este gobierno es que debe tener el control absoluto del sector, “este no es el mejor enfoque para poder avanzar en lo que se requiere, que es una transición acelerada del sector energía hacia una economía baja en carbono y llevar a cabo todas las inversiones que se requieren para poder modernizar y darle bienestar a la población, porque no hay que olvidar que la parte más fundamental es llevarle energía a todos los mexicanos a precios competitivos y de calidad, y eso no está sucediendo”.

Por su parte, Gonzalo Monroy, director general de GMEC, refirió que lo que se tiene es una percepción en donde no se acepta la competencia, ni la inversión privada. Se están perdiendo muchas oportunidades por la visión de este gobierno de concentrar todo en Petróleos Mexicanos (Pemex) y CFE.

“Se nos olvida el gran y enorme potencial que tiene este país en materia eólica, solar, geotermia, replantear incluso las alternativas o expansión de la energía nuclear, el avance que se está teniendo en la parte del hidrógeno, son cosas que deberían ser parte del esfuerzo colectivo entre el estado que por supuesto que tiene un rol y también la inversión privada, y a partir de ahí regresar a este círculo virtuoso de inversión producción y bienestar”.

El especialista señala que los programas sociales lejos de fortalecer a Pemex y CFE y de beneficiar a la población, los está dañando, por ejemplo, los recursos para el Gas Bienestar bien podrían haberse orientada para instalar calentadores solares, ya que 70% del consumo de gas LP en una casa-habitación es para calentar agua.

El director general de la Agencia de Energía del Estado de Puebla, Rodrigo Osorio, comentó que el mejor programa social que puede implementar esta administración es justamente una transición energética acelerada, pues México tiene la capacidad para ser líder en este proyecto tanto social como económicamente.

“Quiero ver una transición energética, no sólo en la generación de energía y exploración, quiero ver cómo empezamos a tener una disposición de residuos sólidos urbanos extraordinaria, quiero empezar a ver esa política pública de transición energética acelerada y eficiente”.

Lourdes Melgar destacó que ya hay que estar buscando las soluciones y salir de la discusión política, tener un diálogo para poder saber cuál es la mejor manera de hacer esta transición energética y no desperdiciar oportunidades.

“Vamos a dejar pasar oportunidades para generar empleos, atraer inversiones y darle bienestar a nuestra población. Aquí en México se pueden estar produciendo todos los insumos que requiere la transición energética mundial, lo estamos viendo con estas grandes inversiones que se están haciendo en Estados Unidos donde hay una meta ya de tener energía limpia 100% al 2035, si México no pone las plantas para producir todos esos equipos, eso se va a producir en otra parte del mundo”, concluyó.

