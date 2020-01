México lanza la primera política exterior feminista de América Latina

México se ha convertido en el primer país de América Latina en lanzar una política exterior feminista, que coloca al género en el centro de su compromiso internacional.

La política tiene como objetivo “reducir y eliminar las diferencias estructurales, las brechas de género y las desigualdades, a fin de construir una sociedad más justa y próspera”, de acuerdo con el portal devex.com.

México tiene la intención de dar un ejemplo con su política progresiva para los esfuerzos de igualdad de género en todo el mundo y ser reconocido como promotor de la agenda global de derechos humanos, dice el documento.

“La próxima vez que alguien me diga: ‘Bueno, no todos podemos ser Suecia’, puedo decir: ‘Bueno, ¿puedes ser México?’”, destacó Lyric Thompson, directora de políticas y promoción del Centro Internacional de Investigación en Mujeres.

