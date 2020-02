México Libre tiene más militantes que Morena, presume Felipe Calderón

Felipe Calderón, uno de los fundadores de México Libre, señaló que su proyecto político “tiene más militantes que Morena“, lo que le permitirá ponerle “un hasta aquí al actual gobierno”.

El expresidente señaló en la asamblea nacional que su organización en “un contexto de un país que sufre no sólo los avatares que el destino puede proveer a cualquier nación, sino que también está siendo marcado por la indolencia, por la impericia, por la soberbia de un gobierno insensible que no oye, que no escucha y sostiene diariamente el torpe monólogo de la insensatez”.

De acuerdo con la página oficial, México Libre cuenta con más de 295,000 afiliados; el Instituto Nacional Electoral pide para el registro como partido político 233,945.

México Libre ya es partido político. Hoy se realizó la asamblea nacional y ultimó requisito del INE. Lleno total en el WTC. pic.twitter.com/qLUTJ950xK — Fernanda 🙋🏻‍♀️ (@FerBetancourt9) February 23, 2020

Calderón aprovechó para destacar los logros de su gobierno, ya que, de acuerdo con su postura, ahora existe una administración insensible que da un monólogo todos los días, por lo que ve a México Libre “como una bocanada de aire fresco para terminar con el autoritarismo”.

“Quienes establecimos las estancias infantiles, quienes dimos el tratamiento gratuito para mujeres, quienes creamos el programa de Oportunidades o el Seguro Popular, es decir, quienes más hemos apoyado a los pobres, fuimos nosotros, y quienes cancelan las estancias, el Seguro Popular, quienes cancelan oportunidades, quienes cancelan la gratuidad con el presupuesto de los más pobres, son los que ahora gobiernan. No se equivoquen y pónganse ustedes las etiquetas”, dijo.

El presidente del INE, Lorenzo Córdova, aclaró que hace unas semanas que ninguna organización ha solicitado su registro como partido político y que será hasta junio próximo cuando se defina quién cumplió con los requisitos que marca la ley en ese sentido.