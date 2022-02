Mienvío | Inteligencia Artificial al servicio de la logística

Mienvío es una plataforma enfocada en gestionar la operación logística de los envíos de las empresas. A través de esta se pueden automatizar los procesos de los clientes y centralizar su operación, además de mejorar los tiempos de procesamiento. “Nuestro enfoque ha sido el uso de la tecnología para resolver la logística”, dice su fundador.

El modelo de negocio, explica Carlos Gómez, ofrece la ventaja de tener una experiencia de envío tipo Amazon, pero desde canales como WhatsApp, Shopify o cualquier tienda en línea que las empresas hayan desarrollado. Mienvío integra diversos servicios de paqueterías y, mediante Inteligencia Artificial, identifica al mejor transportista para cada envío. Actualmente ofrece servicio en todo el país y en nueve países más –de donde proviene 30% de los ingresos–, como Chile, Perú, Colombia, Ecuador y Guatemala, entre otros.

Mienvío Equipo: Carlos A. Gómez Gámez Fecha de fundación: 2015 Facturación 2021: 110 MDP Expectativa de facturación 2022: 350 MDP Empleados: 41 Sitio web: mienvio.mx

Mienvío ya tuvo una primera ronda semilla de inversión por 1.3 millones de dólares y, durante el presente año, buscará levantar una nueva ronda. Esta empresa tiene el respaldo de Startup Chile, 500 Startups Latam y Social Capital.

Aunque actualmente ya ofrece servicio en Colombia, Chile y Perú, solo se encuentra operando con clientes de gran tamaño. Así que, durante el presente año, se fortalecerá la plataforma para generar la venta directa de envíos de cualquier persona, no importando el canal que utilice.

Esta empresa comenzó como un e-commerce para vender productos regionales mexicanos. Sin embargo, el costo del envío era bastante más alto que el costo de los mismos productos, lo que hizo desaparecer este proyecto. No obstante, el equipo, a raíz de las problemáticas que encontraron, deciden arrancar el primer comparador de envíos en México, y después, desde el mismo sitio, ofrecieron la posibilidad de comprarlos. El sistema que Mienvío ha desarrollado hoy permite competir a las pequeñas y medianas empresas con un proceso de envío al que el grueso de la población hoy se encuentra acostumbrado.

Algunos de los retos que esta empresa ha tenido que librar fue el número de operaciones que tuvieron que llevar a cabo de un momento a otro como consecuencia de la pandemia. Sin embargo, el más relevante lo vivieron al inicio del proyecto, porque las mismas empresas de paquetería no la vieron como un aliado, sino como una amenaza: “Nuestro mayor proveedor, y necesario para existir, no quería que existiéramos. Entonces ese reto nos jugó para bien, porque nos hizo enfocarnos en cómo, con la tecnología le podíamos dar valor tanto a nuestros clientes como a nuestros proveedores”, dice Carlos Gómez. En este sentido, uno de los grandes hallazgos fue que algunas empresas de paquetería no tenían tecnología para vender desde ciertas plataformas (como Shopify o Tiendanube), así que Mienvío se convirtió también en un canal de venta para ellas, con lo que pudieron habilitar nuevos mercados.

