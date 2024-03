Millennial, ¿con cuánto tiempo planeas tus gastos para vacacionar?

Ante la temporada de festivales y el periodo vacacional de Semana Santa, el 70% de solicitantes de préstamos online pertenecen a la generación millennial, de acuerdo con la app de préstamos en línea Credmex.

“Los millennials mexicanos son ávidos consumidores de experiencias, especialmente cuando se trata de viajes, conciertos y festivales de música”, destacó la compañía.

El 46% de los jóvenes en México asisten de dos a tres festivales o conciertos al año, según datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

Sin embargo, la misma Condusef señala que los millennials son la generación con peor bienestar financiero, ya que el 64.71% no tiene control de sus deudas, 26.98% no conoce su patrimonio actual y 30.63% no gestiona sus ingresos y gastos.

“Estamos entrando en la temporada donde empiezan estos eventos, como las vacaciones de Semana Santa, así como los festivales de música y otras experiencias, por lo que hay que considerar la planeación de estos gastos con al menos cuatro meses de antelación para este tipo de actividades”, dijo Miguel Carreón, director de Marketing de la firma.

Casi la mitad de los millennials (45%) y de la Gen Z (53%) admite que vive al día en sus gastos de manutención, según una encuesta de Deloitte México, lo que provoca estrés financiero.

“El problema básico radica en que algunos millennials parecen olvidar la ecuación fundamental: ingresos– gastos=ahorros. Si se logra tener un ahorro, pagar por experiencias no pondría a los millennials bajo estrés financiero”, agrega Carreón.

Pero además de reducir y controlar gastos, los millennials deben buscar formas de aumentar sus ingresos, señaló Credmex.

“Además, hay que buscar opciones como promociones o paquetes (si se trata de un viaje) o las preventas (en caso de los conciertos y festivales). Las personas bancarizadas pueden aprovechar las opciones de meses sin intereses (sin que la deuda exceda 30% del gasto mensual), y existen oportunidades en el sector fintech para solicitar préstamos inmediatos, pero siempre se deben considerar las condiciones, las tasas y la flexibilidad de pagos”, expuso Carreón.

