Monte de Piedad te da un crédito personal en línea y sin ser cliente

A partir de este 2020, la Financiera Monte de Piedad ofrecerá créditos personales que podrán tramitarse a través de internet, de acuerdo con Javier de la Calle, director general de la institución prendaria.

En conferencia de prensa, explicó que el Nacional Monte de Piedad adquirió en abril de 2017 una Sociedad Financiera Popular (Sofipo) llamada La Paz, misma que para finales de ese año adquirió el nombre de la organización.

Hasta el año pasado, la sofipo había ofrecido préstamos solo a clientes del Monte que hubieran empeñado algún artículo; sin embargo, ya ofrece además crédito personal de 5,000 a 50,000 pesos a personas que puedan comprobar ingresos constantes.

“Ahora estamos iniciando apenas un mecanismo de acceso al préstamo a través de una plataforma totalmente digital, y esta sí está abierta a todos los clientes a través del Facebook, el Instagram, las plataformas sociales. El trámite es absolutamente en línea”, indicó De la Calle.

“Por el momento este solo lo damos para personas que tienen ingresos comprobables fijos, típicamente asalariados y jubilados; más adelante seguramente nuestros modelos crediticios nos irán permitiendo ofrecer préstamos personales a población totalmente abierta”.

Hasta ahora, esa financiera ha ofrecido más de 270,000 préstamos, 60,000 de ellos en activo, en plazos de hasta 36 meses, aunque en general se tramitan para periodos de 12 a 18 meses, refirió el funcionario.

Empeño, estancado

Al hablar sobre su núcleo de negocios, a la par de la economía, el empeño para esa organización se ha estancado con crecimientos de 0 o incluso negativos, escenario que no se prevé que cambie en 2020, señaló De la Calle.

“El empeño va igual que la economía del país, creciendo cero o poquito abajo de cero. (…) El Monte históricamente era una institución contracíclica, cuando al país le iba bien, al Monte le iba mejor. Y después de 1994, sobre todo en los últimos años cuando decidimos bajar las tasas, ampliar los plazos y mostrarnos de manera diferente, la verdad es que nos volvimos muy procíclicos.

“En un año como 2018, el 80% de los préstamos que dimos eran procíclicos, y solo 20% contracíclicos. No hay muchas personas que hoy estén pensando en pedir porque no hay del todo la certeza de cómo será el futuro y no hay muchas personas que vivan en una situación más complicada que la que estaban antes”, expuso.