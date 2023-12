Cómo evitar los altos tipos de interés pidiendo prestado al ‘Banco de la Abuela’

Desde que la Reserva Federal empezó a luchar contra la inflación subiendo los tipos de interés, el tipo preferente de los bancos, del que dependen en gran medida los precios de los préstamos ajustables y a corto plazo, ha pasado del 3.5% en marzo de 2022 al 8.5% actual. Esto ha elevado los préstamos personales sin garantía por encima del 12% y el interés medio de las tarjetas de crédito por encima del 21%. Los tipos fijos de las hipotecas a treinta años han estado coqueteando con el 8%, desde menos del 3% en 2021. Estas desagradables cifras, combinadas con las favorables normas fiscales que rigen los préstamos intrafamiliares, hacen que pedir prestado al Banco de la Abuela sea una opción inteligente para muchas familias acomodadas, sobre todo si la generación de más edad dispone de mucho dinero en efectivo.

Además de una dinámica familiar sana, las claves para que estos préstamos funcionen son la planificación, el papeleo y, sobre todo, insistir en que la abuela cobre el “tipo federal aplicable” (AFR) vigente, es decir, el interés fijo mínimo que un prestamista privado debe aplicar a un nuevo préstamo para evitar complicaciones fiscales no deseadas. En diciembre, el AFR era del 5,26% anual para préstamos a tres años o menos; del 4.82% para préstamos a medio plazo de hasta nueve años; y del 5,03% para préstamos a más largo plazo, como las hipotecas a 15 y 30 años. Representan “una alternativa realmente excelente a los tipos preferentes”, afirma Laura Mandel, directora fiduciaria de Northern Trust Company en Chicago.

¿Qué ocurre si no cobra el mínimo AFR? Hacienda podría argumentar que está haciendo un regalo encubierto al prestatario. De hecho, es posible que desee utilizar un préstamo para transferir dinero con el tiempo a través de la condonación de préstamos, pero no quiere hacerlo inadvertidamente.

En agosto, Justin Miller, director nacional de planificación patrimonial de Evercore, la gran empresa de banca de inversión de Nueva York, ayudó a una pareja de jubilados a conceder una hipoteca de solo intereses de 2 millones de dólares a su hijo y a su nuera, de 30 años, para la compra de una casa en San Francisco, en un lugar conveniente para ver a sus dos nietos. Contrataron a un abogado para que redactara los documentos del préstamo y registrara la hipoteca contra la propiedad. La joven pareja puede deducir los intereses pagados por los primeros 750,000 del préstamo, igual que si hubieran recurrido a un banco tradicional. Todos los intereses pagados son imponibles a los jubilados y producen un rendimiento comparable al que podrían obtener en un fondo del mercado monetario. “Los hijos viven ahora en una hermosa casa de 2 millones, y cualquier revalorización se producirá fuera del patrimonio de los padres”, dice Miller.

Mientras tanto, los jubilados, ricos en efectivo tras la reciente venta de un negocio y la recepción de una herencia, también están utilizando su exclusión anual de donaciones —la cantidad que cualquier persona puede dar a otra persona cada año sin consecuencias fiscales— para ayudar aún más a la joven familia. (Para 2024, la exclusión es de 18,000, o 36,000 si divides los regalos con tu cónyuge).

¿Por qué no hacer simplemente un gran regalo ahora para que la pareja pudiera comprar la casa con una hipoteca comercial más pequeña? Los jubilados, aun en la sesentena y comprometidos con las donaciones benéficas, aún no están preparados para hacer grandes transferencias de riqueza. Y, según Miller, está esto: Dios no lo quiera, si el matrimonio de la joven pareja se fuera al traste, cualquier dinero donado invertido en su casa de propiedad conjunta sería bienes gananciales en California, que se dividirían a partes iguales entre ellos. Con un préstamo, si el divorcio u otras circunstancias obligan a vender la casa, los jubilados recuperan primero sus 2 millones del producto de la venta.

Paul Miller/Bloomberg

“Gracias a los cambios del último año y medio, los inversores pueden obtener rendimientos similares a los de la renta variable con las inversiones en crédito. Los rendimientos esperados antes de impuestos de la deuda sin grado de inversión se aproximan o superan los rendimientos históricos de la renta variable”. Howard Marks.

Constituir una garantía y registrar un interés de seguridad es esencial para una hipoteca, pero también es útil para préstamos más pequeños, dice David Oh, responsable de planificación fiscal y patrimonial de Arta Finance, una tecnología financiera con sede en Mountain View (California) que presta servicios a inversores acreditados con un patrimonio neto líquido mínimo de un millón de dólares. Incluso los préstamos pequeños deben documentarse con un pagaré firmado que explique, como mínimo, el tipo de interés, las condiciones de reembolso y lo que ocurrirá en caso de impago. Esto debería mantener a raya tanto a Hacienda como a los malentendidos. (Puedes rellenar un pagaré para un préstamo pequeño utilizando un formulario en Internet, pero busca la ayuda de un abogado para las cantidades que no estés dispuesto a perder). Algunas familias recurren incluso a empresas profesionales de gestión de préstamos para evitar los incómodos intercambios financieros en persona.

En cuanto a la conversión de préstamos en regalos, la exclusión anual de regalos puede utilizarse para perdonar tanto los intereses como el capital a lo largo del tiempo. Indrika Arnold, asesora principal de patrimonio del Colony Group de Concord (New Hampshire), anima a algunos clientes a condonar préstamos aún mayores como forma de aprovechar su exención vitalicia de impuestos sobre donaciones y sucesiones — 13,6 millones por persona o 27,2 millones por pareja casada en 2024— antes de que caiga en un par de años. A menos que el Congreso decida lo contrario, se reducirá aproximadamente a la mitad en 2026, pero las donaciones que ya se hayan hecho estarán a salvo.

“El mayor error que comete la gente es vender cuando los mercados bajan y comprar cuando suben. Desafiar la sabiduría convencional hace a los grandes inversores. Hay que ir a contracorriente”. David Rubenstein

Los préstamos también pueden condonarse tras el fallecimiento, normalmente mediante una disposición en el testamento, pero tenga en cuenta que un préstamo que siga pendiente a la muerte del prestamista se considera un activo que se suma al valor de la herencia, advierte Jim Bertles, abogado especializado en sucesiones y director gerente de AlTi Tiedemann Global en Palm Beach, Florida. Si el plan es condonar el préstamo en su totalidad, el prestamista debe considerar la posibilidad de incluir cláusulas de compensación en el testamento, es decir, si se condona el pagaré de uno de los hijos, se realizan pagos a los demás hijos para garantizar que la herencia se distribuya equitativamente (suponiendo que ese sea el objetivo). Esta estrategia podría ser contraproducente si no se tiene cuidado, ya que la planificación previa de la condonación podría indicar a Hacienda que nunca pretendió que se tratara de un préstamo legítimo. ¿Cómo evitarlo? Deja a tus hijos dinero suficiente para pagar el préstamo.

Hay otras formas más avanzadas de hacer que los préstamos intrafamiliares sirvan para transferir el patrimonio. Una de las más populares es combinar un préstamo con lo que se conoce como fideicomiso otorgante intencionadamente defectuoso, o IDGT, según Bertles. Durante su vida, el otorgante coloca activos apreciables en un IDGT para los herederos, congelando el valor de esos activos a efectos del impuesto sobre sucesiones y donaciones. (Elaborarlo como intencionadamente defectuoso significa que cualquier ingreso en el fideicomiso se gravará anualmente al otorgante, no al fideicomiso, convirtiendo el impuesto sobre la renta pagado en una transferencia adicional libre de impuestos sobre donaciones a los herederos).

Aquí es donde entran en juego los préstamos. En lugar de financiar el IDGT con una donación, el otorgante puede hacer un préstamo al fideicomiso, y el dinero se utiliza para hacer inversiones que (idealmente) se revalorizarán y producirán ingresos, que se utilizan para pagar la nota. La clave, dice Bertles, es que el rendimiento de la inversión debe ser superior al tipo de interés. De ese modo, el diferencial pasará libre de impuestos al fideicomiso. Al final, la base imponible del otorgante es menor de lo que habría sido sin el IDGT y el préstamo, por lo que la familia sale ganando.

Este artículo fue publicado originalmente en Forbes US

Le recomendamos: Rusia se propone reforzar sus posiciones en Latinoamérica