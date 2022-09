Morena cumple a AMLO; Guardia Nacional pasa a control de la Sedena

El Senado aprobó en lo general y en lo particular el dictamen que establece que la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) tendrá el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional, por lo que quedó lista para que la Secretaría de Gobernación la publique en el Diario Oficial de la Federación y entre en vigor.

Sin embargo, los partidos de oposición anunciaron que la impugnarán.

Tras 13 horas de discusión, Morena y sus aliados lograron aprobar con 69 votos a favor, 50 en contra y dos abstenciones el dictamen. Durante el debate hubo confrontaciones, como las de los senadores Lilly Téllez y el morenista Héctor Vasconcelos. La panista acusó al presidente Andrés Manuel Lopez Obrador de tener acuerdos con el crimen organizado, por lo que el legislador morenista la amenazó con demandarla.

Al presentar la reforma a cuatro leyes secundarias, la presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero, aseguró que el dictamen no es un cheque en blanco para la Guardia Nacional y sus mandos estratégicos, tácticos y operativos

“Con estas modificaciones se prevé una coordinación entre las diversas instituciones de seguridad para fortalecer un nuevo paradigma por lo que consigna la tutoría de la secretaria de la defensa nacional en el crecimiento sano en la que debe ser la principal institución de seguridad da nivel federal en México”, dijo la senadora.

Lee: SCJN pospone para el jueves votación sobre prisión preventiva oficiosa

El dictamen modifica cuatro leyes secundarias: Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Ley del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, la Ley de Ascensos de las Fuerzas Armadas y la Ley de la Guardia Nacional.

Mientras, la senadora Claudia Ruiz-Massieu señaló que la “militarización no es la respuesta” ante la inseguridad que hay en el país. Sostuvo que no acompañaba el dictamen, porque viola lo que establece la Constitución y porque no había calidad en el procedimiento legislativo para su discusión y votación.

“Lo que el dictamen muestra es una voluntad inequívoca de cancelar la posibilidad de contar con un cuerpo de seguridad civil, de alcance nacional, que sea fuerte y confiable”, dijo la priista.

Mientras, el senador Emilio Álvarez Icaza aseguró que si Morena y el gobierno no modifica la Carta Magna en el tema de la Guardia Nacional es porque no tiene los votos en el Congreso de la Unión para hacerlo, por lo que, prefirieron reformar leyes secundarias. A estos cambios se refirió como “un golpe militarista a la Constitución y un fraude a la Constitución”.

Los senadores de oposición señalaron que presentarán una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dentro de los próximos 30 días después de que se promulgue.

El dictamen, según su exposición de motivos, tiene por objeto fortalecer la consolidación institucional de la Guardia como “un cuerpo policial permanente, profesional y disciplinado” para salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la preservación del orden público y la paz social.

