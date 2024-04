Con el objeto de detallar las acciones que llevará a cabo los próximos seis años en beneficio del medio ambiente de la Ciudad de México, el candidato a la Jefatura de Gobierno por la coalición “Va X La CDMX”, Santiago Taboada, asistió la Asamblea Nacional de CONIMER, la Confederación Nacional de Industriales de Metales y Recicladores.

Durante el encuentro, Santiago Taboada expuso las acciones que llevará a cabo los próximos seis años con el sector del reciclaje en la capital, con el objetivo de garantizar un mejor futuro en materia de medio ambiente a las próximas generaciones.



“Hay un tema que le interesa mucho a los recicladores en la Ciudad de México, que es hablar de estas plantas que se construyeron en la ciudad, que son un gran pendiente. Le pedí a Miguel Ángel Mancera que me diera oportunidad de revivir este gran proyecto, que también va a ayudar no solamente a los recicladores, sino al medio ambiente y a muchas generaciones. El proyecto de la planta termovalizadora, precisamente busca convertir la basura en energía”.



En este sentido, el abanderado del PAN, PRI y PRD se comprometió a mejorar las condiciones laborales y calidad de vida para los trabajadores del gobierno que realizan esta actividad del reciclaje, que es de suma importancia para el tratamiento de la basura.



“Agradezco mucho a los trabajadores de la ciudad que están aquí, porque no ha sido fácil brincar esta batalla de presión, pero, como se los dije en el debate, ya falta menos; les vamos a ayudar. Vamos a renivelar los salarios en la Ciudad de México para los trabajadores. Les vamos a dar sus dígitos sindicales sin necesidad de que anden pagándole a los corruptos del gobierno por cada dígito sindical que quieran y a los trabajadores de nómina 8, como se los dije en el debate, los vamos a basificar a todos”, apuntó.

Impulsa Taboada planta termovalizadora para convertir basura en energía

En su discurso, acompañado por Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI; Miguel Ángel Mancera, senador del PRD; así como Nora Arias e Israel Betanzos, presidentes del PRD y PRI en la CDMX respectivamente, el candidato al gobierno capitalino criticó el abandono de los hospitales y centros de salud en la Ciudad de México, donde no existen ni médicos ni medicinas. “Uno de esos grandes proyectos… y esto sí tiene que ver con transportistas, con trabajadores de la ciudad, con recicladores, tiene que ver con regresar a un programa exitosísimo… que ver con una preocupación fundamental de las familias de la Ciudad de México cuando perdieron el Seguro Popular, que es regresar el programa Médico enTú Casa… por supuesto, con medicinas y con atención médica”.



Por otra parte, el candidato resaltó la importancia de la participación de los ciudadanos en las próximas elecciones, al recordar que “quedan prácticamente 30 días… No nos van a robar la elección, les vamos a ganar, pero tiene que ser con una cantidad de votos que nos permita decirles, no solamente se van de la ciudad, se van del país; por eso necesitamos que todos salgan a votar. En esta elección nos estamos jugando el futuro de la Ciudad de México”.



Asimismo, en otra de sus actividades de campaña, Taboada asistió al carnaval de la colonia Martín Carrera, en la alcaldía Gustavo A. Madero, el cual tiene 145 años de tradición y en el que participaron 500 personas, todos habitantes de la demarcación, organizados en 12 comparsas, una de ellas infantil. Durante el evento, Taboada convivió con las familias que se dieron cita para recorrer las calles ambientadas con música y los tradicionales chinelos.

