Mujer precavida vale por dos: habla con los tuyos del seguro por fallecimiento de tu crédito Infonavit

Se dice que la muerte es lo único que tenemos seguro y, si bien no podemos predecirla o evitarla, como mujer sí puedes tomar ciertas precauciones para que cuando no estés, tus seres queridos no se queden sin un patrimonio.

Informa a tus familiares o beneficiarios sobre tus cuentas, seguros o créditos, pues en caso de que fallezcas es indispensable que cuenten con esta información y sepan qué hacer.

Si tienes un Crédito Infonavit, te recomendamos avisar a tus familiares que tu financiamiento cuenta con un seguro por fallecimiento, el cual cubre el total de tu deuda en caso de que llegaras a faltar, por lo que ellos no tendrán que preocuparse por seguir pagando el crédito.

Esto es lo que deberán hacer para aplicar este seguro:

Hablar al Infonatel (800 008 3900) para generar un número de caso bajo el concepto de autoseguro por defunción.

La persona que realice el trámite deberá proporcionar su nombre completo, un correo electrónico, un número telefónico y el Número de Seguridad Social (NSS) de la persona acreditada.

Una vez que se haya obtenido el número de caso, se debe entrar a esta página para subir la siguiente documentación escaneada:

– Identificación oficial (INE/IFE, cédula profesional o pasaporte) y acta de defunción de la acreditada o acreditado. Si no se tiene una identificación oficial de la persona que falleció, se debe entregar un acta por pérdida de documentos levantada ante el Ministerio Público.

– Si la persona acreditada murió en el extranjero, el acta de defunción debe estar apostillada.

– Identificación oficial (INE/IFE, cédula profesional o pasaporte) y acta de nacimiento de la persona que realice el trámite.

Es importante considerar que, una vez solicitado el caso, se tiene un máximo de 5 días hábiles para subir los documentos, de lo contrario el caso se cancelará de manera automática.

Una vez adjuntados los documentos, nuevamente se deberá llamar a Infonatel (800 008 3900) para solicitar una cita en el Centro de Servicio Infonavit (Cesi) más cercano.

Hay que acudir a la cita en el Centro de Servicio Infonavit (Cesi) con los documentos en original y copia que previamente fueron escaneados y cargados al portal y una cuenta de correo electrónico para que se pueda mantener informada a la persona, sobre el proceso.

Si el portal no permite adjuntar los documentos, se puede acudir al Centro de Servicio Infonavit (Cesi) más cercano, y entregar:

Acta de defunción e identificación oficial vigente de la persona acreditada. Acta de nacimiento e identificación oficial vigente de quien realiza el trámite.

Recuerda que, en Infonavit todos los trámites son gratuitos, así que no caigas en los engaños de falsos gestores o coyotes, que se aprovechan del dolor y apuro de las personas y prometen realizar el trámite a cambio de una comisión.

