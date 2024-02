Multimillonarios bajo contrato: estos son los ejecutivos que acumularon fortunas de diez cifras mientras trabajaban para otros

Piense en un multimillonario típico y probablemente será alguien que cae en uno de dos bandos: fundadores o cofundadores, como el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, y el presidente de Amazon, Jeff Bezos, o herederos, como Jacqueline Mars, nieta del fundador de la empresa de dulces Mars. fabricante de barras M&M y Snickers; y Thomas Pritzker, cuyos predecesores fundaron la cadena Hyatt Hotels que él dirige como director ejecutivo.

Aproximadamente el 69% de los casi 760 multimillonarios estadounidenses enumerados por Forbes entran en la primera categoría, mientras que poco más del 27% heredó una gran fortuna. En total, casi el 97% de los multimillonarios estadounidenses pertenecen a estos dos grupos.

Una tercera categoría es la más rara: aquellos que no son ni fundadores ni herederos. Llámelos multimillonarios contratados o multimillonarios de la escala corporativa. Forbes ha encontrado sólo 26 personas que fueron contratadas como ejecutivos (a veces como empleados junior, a veces como directores ejecutivos) que se convirtieron en multimillonarios. Estos ejecutivos ultrarricos trabajan o trabajaron en sólo 20 empresas, casi todas ellas de tecnología o de capital privado. Entre los más notables se encuentran el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, el director ejecutivo de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, y Jonathan Gray, quien fue contratado en Blackstone en 1992 recién salido de la universidad y fue nombrado presidente y director de operaciones de la empresa en 2018.

La persona más rica que se ha convertido en multimillonario como ejecutivo no fundador es Steve Ballmer, amigo de Bill Gates en Harvard, quien se unió a Microsoft en 1980 como empleado número 40 y dirigió la compañía como director ejecutivo de 2000 a 2014. El miembro más nuevo de este grupo de élite Es la directora ejecutiva de la compañía de chips AMD, Lisa Su, quien recientemente se convirtió en multimillonaria en medio de un aumento en el precio de las acciones de AMD. Ella es una de las cinco mujeres que figuran en esta lista. Otros incluyen a Jayshree Ullal de Arista Networks, la ex directora de operaciones de Meta, Sheryl Sandberg, y Meg Whitman, quien como ex directora ejecutiva de eBay llevó a la compañía de unos ingresos de 5,7 millones de dólares en 1998 a 5 mil millones de dólares en 2008, acumuló millones de acciones en el proceso, y primero Se convirtió en multimillonario en 2003.

AQUÍ ESTÁN LOS 26 MULTIMILLONARIOS CONTRATADOS:

Este artículo fue publicado originalmente por Forbes US.

