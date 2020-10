No sabemos si alguna vez tendremos una vacuna efectiva contra Covid-19: experta

Investing.- “Ninguna vacuna en la historia de la medicina ha sido tan esperada como la que protege contra el coronavirus (SARS-CoV-2). La vacunación se considera en general como la única verdadera estrategia de salida de la pandemia que actualmente se está extendiendo a nivel mundial. Sin embargo, no sabemos si alguna vez tendremos una vacuna”.

La nueva publicación en la prestigiosa revista científica The Lancet ha vuelto a alertar al mercado sobre si realmente podemos llegar a tener una vacuna efectiva contra el coronavirus.

El artículo, firmado por Kate Bingham, presidenta del Grupo de Trabajo de Vacunas de Reino Unido, destaca que dijo el martes que la “es probable que la vacuna sea imperfecta” y que “podría no funcionar para todos”.

A continuación, traducimos algunos fragmentos del artículo:

“Reino Unido está a la vanguardia de un enorme esfuerzo internacional para desarrollar vacunas clínicamente seguras y eficaces. El Grupo de Trabajo sobre Vacunas fue una creación de Sir Patrick Vallance, el principal asesor científico del gobierno del Reino Unido, quien vio la necesidad de un equipo de expertos del sector privado dedicado y ágil integrado en el gobierno para impulsar el desarrollo de vacunas para el Reino Unido e internacionalmente”.

“El Grupo de trabajo sobre vacunas se creó en el marco del Departamento de Negocios, Energía y Estrategia Industrial en mayo de 2020, y se me pidió que presidiera el grupo de trabajo, informando directamente al primer ministro y trabajando junto al vicepresidente Clive Dix. El Grupo de trabajo sobre vacunas tiene como objetivo garantizar que la población del Reino Unido tenga acceso a las vacunas lo antes posible, mientras trabaja con socios para apoyar el acceso equitativo para las poblaciones de todo el mundo, ya sean ricas o pobres”.

“Sin embargo, no sabemos si alguna vez tendremos una vacuna. Es importante evitar la complacencia y el exceso de optimismo. Es probable que la primera generación de vacunas sea imperfecta, y debemos estar preparados para que no prevengan la infección sino que reduzcan los síntomas e, incluso entonces, es posible que no funcionen para todos o por mucho tiempo”.

“Nuestra estrategia ha sido construir una cartera diversa en diferentes formatos para brindar al Reino Unido la mayor oportunidad de proporcionar una vacuna segura y eficaz, reconociendo que muchas, y posiblemente todas, estas vacunas podrían fallar”.

“El Grupo de Trabajo sobre Vacunas ahora ha asegurado el acceso a 6 vacunas (de más de 240 vacunas en desarrollo) en cuatro formatos diferentes: vectores adenovirales, ARNm, proteínas adyuvadas y vacunas virales inactivadas completas, que son prometedoras en diferentes formas. Las vacunas más avanzadas, como las desarrolladas por AstraZeneca (LON:AZN) y la Universidad de Oxford, BioNTech y Pfizer (NYSE:PFE), y Janssen, se basan en formatos novedosos para los que tenemos poca experiencia en su uso como vacunas, aunque los datos iniciales de inmunogenicidad y seguridad son alentadores”.

“Las vacunas basadas en formatos de vacunas de uso frecuente, como las vacunas proteicas con adyuvantes desarrolladas por Novavax, y por GSK (LON:GSK) y Sanofi (PA:SASY), y los virus completos inactivados desarrollados por Valneva, no estarán disponibles hasta finales de 2021”.

“También tenemos un acuerdo con AstraZeneca para suministrar un cóctel de anticuerpos neutralizantes como tratamiento profiláctico una vez que se completen los ensayos clínicos y los reguladores lo aprueben. Este tratamiento se proporcionará a corto plazo para las personas que no pueden recibir una vacuna, como las personas que están muy inmunodeprimidas y no pueden desarrollar una respuesta inmunitaria, o las personas que necesitan protección inmediata, como los trabajadores de la salud”.

“Sin embargo, no podemos proteger el Reino Unido sin trabajar con nuestros socios internacionales para proteger el mundo. El SARS-CoV-2 es una pandemia mundial con un saldo de más de 1 millón de muertes. Nadie está a salvo hasta que todos estemos a salvo. Los virus pandémicos no respetan las fronteras nacionales”.

“No habrá una vacuna exitosa, ni un solo país, que pueda abastecer al mundo. Necesitamos con urgencia cooperación internacional para aunar riesgos y costos, abordar las barreras de acceso y ampliar la capacidad de fabricación para producir dosis suficientes para proteger a todas las personas en riesgo de infección por SARS-CoV-2 a nivel mundial”.