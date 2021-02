Claudia Jañez Sánchez, presidenta del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG), asegura que el presidente Andrés Manuel López Obrador conoce de primera mano de habrá una serie de desinversiones en México por la iniciativa para prohibir la subcontratación.

“Para este año no veo que haya una desinversión por llamarle de alguna manera negativa. Sin embargo, sí (piensan dos veces) en traer nuevas inversiones y sobre todo (ven en) los servicios compartidos si es o no conveniente dejarlos en el corto plazo en México o de plano sacarlos”, afirma la también presidenta de Dupont Latinoamérica.

“Hoy no he escuchado de ninguna (empresa) que esté (saliendo de México), pero este tipo de legislaciones hace que las empresas vuelvan a pensar sus inversiones en el largo plazo”, dice licenciada en Derecho por la Universidad La Salle, con diplomado de Negociación en Harvard y un MBA en el IPADE.

El impacto de la prohibición del outsourcing no se verá en el 2021 en la generación de empleos, pero sí hay un daño en la planeación y ya fue transmitido a Luisa María Alcalde Luján, secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), y a Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, cuenta a Forbes México.

“México sería el único país en el mundo que prohibiría la subcontratación, al final las empresas que yo represento tendrían que mover sus esquemas, sobre todo de los servicios compartidos, y a lo mejor analizan la convencía de moverlos fuera de México”, expresa.

“Quiero ser muy clara que ninguna de las empresas del Consejo de Empresas Globales, que son 54 compañías, se ha ido del país, ninguna ha dejado de invertir en el país”, manifiesta.

La representante de empresas estadounidenses, suizas, alemanas, españolas y británicas dice que la planeación de una inversión no se hace de diciembre para enero o de enero para febrero, sino que son de largo plazo y por muchos años.

La preocupación sale cuando las empresas planean hoy sus inversiones, las cuales tienen un programa para ejecutarse dentro de 5 o 10 años, explica la empresaria mexicana.

Una empresa de outsourcing, agrega, se encarga de comercializar o vender, y tiene empleados encargados de las operaciones como tesorería, recursos humanos, actividades legales, compras y cuentas por pagar: “Estos (empleados) están en una empresa que parece no es operativa, no es una planta manufacturera y no vende nada, lo que hace es cobrar por su servicios”.

“Todas las empresas están legales, pagan impuestos y son parte de los grupos corporativos de las empresas, pues sería una verdadera pena que algunas de las empresas tuvieran que analizar salir de México, porque se prohíba al 100% su operatividad”, dice Jañez Sánchez.

Las empresas del CEEG están pagando “justos por pecadores”, lamentó la ejecutiva, aunque dijo confiar en que los legisladores escucharán al sector privado e incluirán las propuestas de los empresarios a la iniciativa de reforma.

“Aplaudimos que se hayan abierto el diálogo desde el año pasado con la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján, y con el presidente Andrés Manuel López Obrador”, expresa.

—¿México entraría a un mercado de tercermundismo laboral con la prohibición de la subcontratación?

—Yo no sé a qué mundo entraríamos, lo que sí te puedo decir es que seríamos (los únicos) en el mundo que prohíben la subcontratación legal. Evidentemente nos sacaría de competitividad para atraer capitales en la peor crisis económica de los últimos 100 años de México y el mundo. Las empresas que yo represento, con una casa matriz fuera del país, están viendo con lupa en dónde su capital es bienvenido, en dónde se puede tener una certeza jurídica. Al final tener este retroceso en las prácticas laborales afectaría considerablemente el empleo.

—¿Las empresas afiliadas están dispuestas a trabajar de la mano del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la reactivación de la economía mexicana?

—Sí, como lo ha hecho por más de 100 años en México. El DNA del Consejo y de las empresas globales ayudan a tener esquemas de desarrollo que funcionen, porque queremos un país más próspero, equitativo, desarrollado, con conciencia social y las diferencias sociales. Podemos aportar muchísimo y seguir aportando como lo hemos hecho durante décadas en el país. Podemos ayudar a crear la visión de un país de largo plazo, en donde el capital privado nacional y extranjero sea bienvenido. Los empleos se generan por parte de la iniciativa privada.

Cuando eres un país que tiene tratados intencionales o comerciales con más de 40 países, pues es clarísimo que debemos cumplirlos y las empresa globales podemos seguir aportando mucho. Por eso celebro que hoy el gobierno federal nos tenga en cuenta con una opinión en la mesa de la iniciativa de reforma de ley de subcontratación.

—¿El respaldo de las empresas afiliadas a la CEEG será siempre y cuando haya reglas claras y se respete el Estado de derecho?

—Totalmente, nosotros lo hemos dicho mucho es una visión de país de largo plazo en donde se reitere que el capital es bienvenido y una gobernanza eficaz. ¿A qué me refiero con gobernanza? En donde haya una división de Poderes que se respete, así como haya órganos reguladores autónomos que nos garanticen piso parejo para todos los chicos, los medianos y los grandes. Además se deben respetar los contratos vigentes y respetar los acuerdos que se han hecho: y los que estén de una manera que no haya sido legal, pues que los revisen y se sancionen. Sí, urge generar un entorno de certidumbre y confianza a la inversión.

—¿Los inversionistas no quieren incertidumbre como la creada con un consulta realizada en Mexicali para pedirle al pueblo su opinión sobre la instalación de una planta cervecera?

—Yo creo que es importante escuchar todas las voces, es importante abrir el diálogo y es muy importante respetar los contratos de acuerdo a la ley. Si efectivamente no respetan acuerdos, que ya estaban y eran acuerdos legales, pues sí generan incertidumbre y preocupación.

—¿La incertidumbre crece cuando vemos leyes para prohibir el outsourcing o modificar las leyes del Banco de México?

—Deberíamos de tener un poco más de diálogo respecto del fondo y el impacto y no nada más los compromisos internos. Tenemos compromisos externos con un tratado de libre comercio nuevo o renovado con los Estados Unidos y Canadá. Si hay algo que nos ha dado una reputación como país en los últimos años es el respeto a la autonomía del Banco de México y el respeto a la autonomía de los organismos reguladores autónomos.

—¿Qué le explicaste al presidente de la República, cuando acudiste a las reuniones en Palacio Nacional sobre el outsourcing en diciembre de 2020?

—Ahí estuve en las reuniones del año pasado. Yo lo que hice fue explicarle cómo funcionan las empresas globales, cómo hay consejos de administración globales que son la mayor parte que son independientes, cómo se deciden las inversiones es a todos los países y cómo las empresas (que yo represento) pagamos impuestos en México y somos empresas mexicanas que empleamos más de 500 mil empleos directos.

También le explique cómo funcionan sobre todo los esquemas de outsourcing, que no tiene que ver con evadir responsabilidades sociales ni fiscales, si no son simplemente esquemas para organizar a las grandes empresas. Las empresas globales quieren y queremos seguir en México, así como nos ayude a seguir generando empleos de calidad.

Le expresé que México sería el único país en el mundo que prohibiría la subcontratación y que esto para los que peleamos por inversión con nuestras propias subsidiarias fuera del país, pues sería un tema difícil de explicar y difícil de sostener como algo viable para estas empresas.

