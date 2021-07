CFE sacó hasta ‘debajo del colchón’ para pagar cargamentos de gas

La tormenta invernal que azotó a Texas en febrero pasado, y que derivo en el corte de suministro de gas natural a México, provocó un quebranto por 65,000 millones de pesos (mdp) a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pues tuvo que comprar barcos con cargamentos de gas natural licuado (GNL). Literal, sacó hasta “debajo del colchón”.

Era eso o que el país se quedara tres semanas o mes y medio sin luz, pues no se contaba con el gas natural para la generación de electricidad, “fue una hazaña”, dijo el director de finanzas de la CFE, Edmundo Sánchez, sin dejar de lado la labor del personal técnico que logró reactivar el suministro eléctrico en menos de 72 horas en las zonas que se vieron afectadas en principio.

“Yo mismo no puedo dar crédito de la fortaleza financiera de esta empresa, pudimos sacar de cajones de arriba abajo, abajo del colchón, pero se pagó a febrero 28 el 100% de 65,000 mdp”, aseguró en conferencia de prensa.

En ese sentido, no existe ninguna deuda por los cargamentos de GNL que se tuvieron que adquirir para atender la emergencia, además que es un mercado donde se tiene que pagar por adelantado, no hay dinero, no hay gas.

El directivo señaló que se tuvieron que diferir gastos, frenar programas operativos que no urgían, se aplicaron medidas de austeridad para generar ahorros, pero esto los orilló a ser más eficientes.

“Lo sorprendente y hasta los digo con humildad nunca creímos financieramente poder soportar, tuvimos que negociar en la madrugada, 3-4 de la mañana para ver si había barcos disponibles en el Golfo o Pacífico que tuvieran gas natural licuado, que no estuvieran a mas de 300 millas náuticas para poder desembarcar en Manzanillo o Tampico”.

Resaltó que afortunadamente se pudieron conseguir los financiamientos, los flujos de efectivo para tapar el costo de los 65,000 mdp, “diría que todavía en la dirección de finanzas estamos esperando a ver quien nos va a pagar el chipote, promesas muchas, pero billete en efectivo no ha entrado un peso en caja para reparar ese quebranto”.

Cabe destacar que este monto es mayor que el que se había manejado en un principio sobre el costo de atender esta emergencia para la CFE, que era de 50,000 mdp.

Delincuencia y corrupción

Por su parte, el director general de la CFE, Manuel Bartlett Días reconoció que sus trabajadores han sido blanco del crimen organizado en algunas parte del país, principalmente en Tamaulipas y algunas zonas del centro.

“Sí hemos tenido problemas de crimen organizado en diversas áreas del país, donde lo hay, CFE esta en todos lados, lo que ha establecido es una reunión , un procedimiento en estas zonas donde participan los gobiernos de los estados, secretarios generales del gobierno, representantes de las fuerzas armadas y policías para darnos apoyo, sí hay todo un mecanismo de seguridad”, comentó Bartlett.

Respecto a la declaración del secretario de Marina, Rafael Ojeda, de que México carece de servidores públicos honestos, el director de la CFE comentó que se sabe que los gobiernos anteriores ejercieron una

corrupción irrefrenable.

“Desde luego la corrupción en la CFE es todavía más importante que

en muchas de las dependencias, que les voy a explicar por qué. La CFE tiene un presupuesto más o menos de medio billón de pesos. De esos 500,000

millones, 250,000 son compras, cuando nosotros llegamos no había ningún control en el manejo de los 250 mil millones. Nadie tiene un gasto igual en todo el gobierno federal”, indicó.

