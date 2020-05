La última década ha presenciado el inicio de startus y fintechs además del impulso de tecnologías prometedoras, en donde muchos ya están maduros para la cosecha.

La pandemia de coronavirus no podría haber llegado en peor momento para On Deck Capital de la ciudad de Nueva York. El unicornio fintech, que alguna vez fue prometedor, conocido por masajear big data con algoritmos para otorgar préstamos a pequeñas empresas, arrancó con tal promesa.

En diciembre de 2014 se hizo pública y casi de inmediato sus acciones se dispararon un 40% a un valor máximo de mercado de 1,900 millones de dólares (mdd). Tenía patrocinadores de primera línea como Peter Thiel, Khosla Ventures y Tiger Global. Sin embargo, mucho antes de que el Covid-19 comenzara a aparecer en los titulares, On Deck llegó a un punto difícil. A medida que los competidores inundaron su nicho de pequeña empresa, los gastos de adquisición de clientes se dispararon y los márgenes se desplomaron. A fines de 2019, más de 1,600 mdd de su valor de mercado se habían ido y On Deck estaba intentando una estrategia de cambio.

Lo que había sido un futuro desafiante para On Deck se ha convertido en uno desesperado. En el primer trimestre de 2020, la compañía reportó una pérdida de 59 mdd en ingresos fijos de los 111 mdd a causa de un aumento alarmante y relacionado con el coronavirus en la morosidad de los préstamos que la obligó a aumentar su reserva para pérdidas crediticias. También ha ocupado los 987 mdd de su línea de crédito de 1,100 mdd en un esfuerzo por evitar una crisis de liquidez. A los empleados se les ha reducido el horario, y con las acciones de On Deck ahora cotizando por debajo de un dólar, un inversionista activista exige que se despida al CEO Noah Breslow y otros dos miembros de la junta.

Ante esto, la compañía ha guardado silencio, pero una persona familiarizada con la situación dice que Evercore (compañía de asesoramiento global independiente de banca de inversión) ha sido contratada para comprar On Deck.

On Deck Capital es solo una de las muchas startups financieras en medio de una crisis existencial. El auge fintech de la última década ha producido un vasto panorama de nuevas empresas y tecnologías novedosas. Sin embargo, el panorama actual es poco alentador; muchos necesitarán encontrar pronto socios de fusión.

Un aumento en los negocios comenzó justo cuando el contagio se estaba extendiendo. En enero, Visa anunció que pagaría 5,300 mdd para comprar Plaid de San Francisco (una plataforma tecnológica que conecta cuentas bancarias a aplicaciones) por su parte, Intuit en febrero declaró que pagaría 7,100 mdd por Credit Karma.

La pandemia de coronavirus, y las interrupciones comerciales que está causando, acelerarán el ritmo de las transacciones durante el próximo año. Por otro lado, Motif, un fintech de inversión bursátil de 10 años respaldado por Goldman Sachs y JPMorgan que alguna vez fue valorado en 440 mdd, anunció que cerraría y vendería su tecnología y propiedad intelectual a Charles Schwab. Algunos como Motif y On Deck terminarán en bodas de escopeta, mientras otros encontrarán felices matrimonios de conveniencia.

Galileo, con sede en Salt Lake City, es una tecnología financiera que impulsa los pagos para la aplicación comercial Robinhood (la empresa de transferencia de dinero) TransferWise y Chime (el banco digital). A pesar de su aumento de capital de riesgo de 77 mdd en octubre de 2019, valorándolo en 1,000 mdd, a principios de abril saltó a los brazos de SoFi (empresa que ayuda a mantener el control de las finanzas) por 1,200 mdd.

Las negociaciones para ese acuerdo apresurado comenzaron la primera semana de marzo, luego de que los casos de Covid-19 comenzaran a registrarse oficialmente en Estados Unidos. El CEO de Galileo, Clay Wilkes, se irá con un patrimonio neto de 700 mdd. El acuerdo SoFi-Galileo afirma ser la primera adquisición importante en la historia virtual y seguramente no será el último.

“Vas a ver muchos ángeles caídos que no pueden obtener el capital y serán recogidos en los próximos tres a doce meses”, dice Steve McLaughlin, fundador y CEO de FT Partners (banco de inversión enfocado en tecnología financiera). Además comentó que surgirán otras dos categorías de adquisiciones. Las grandes empresas como PayPal, Mastercard y Visa “seguirán en modo de ataque, porque están en una batalla feroz”. Y un segmento del mercado intermedio incluirá empresas que aún no están desesperadas pero que tienen un rendimiento inferior en esta nueva economía; se comprarán a precios más bajos.

Nigel Morris, cofundador de Capital One y socio gerente de la firma de capital de riesgo QED, explica que los bancos establecidos deberían aprovechar la oportunidad de adquirir nuevas empresas con tecnologías innovadoras y bases de clientes importantes. “Si hubiera un momento adecuado para hacer un movimiento en una fusión o adquisición, sería este. Nunca desperdicies una buena crisis”.dice.

Ante esto, Forbes habló con más de una docena de capitalistas de riesgo, banqueros, empresarios, consultores y profesores sobre las perspectivas para las adquisiciones de tecnología financiera para el próximo año. En base a estas conversaciones, se identificó a doce posibles objetivos fintech.

Además la mayoría acordó en que los fintechs de préstamos en línea como On Deck eran los más vulnerables para la adquisición. Mientras que compañías como LendingClub, Avant y GreenSky usaron su nuevas tecnologías para impulsar un crecimiento impresionante de usuarios, finalmente no han cumplido sus promesas de interrupción. Todos han luchado con los costos de financiación. Sin el beneficio de sus propios depósitos, como los bancos tradicionales, las fintech han tenido que recurrir a estrategias como la titulización, que no solo es costosa, sino que en tiempos de severa incertidumbre del mercado, tiende a evaporarse por completo.

Desde su inicio en 2011, el préstamo estudiantil Fintech CommonBond ha otorgado dinero a más de 500,000 clientes. Anunció que en 2019 fue su mejor año registrado, y los ingresos crecieron un 40% a aproximadamente 40 mdd. Pero la pausa del coronavirus arrojará una manta húmeda sobre su impulso.

Los préstamos titulizados representan un tercio de su financiamiento, y con ese mercado efectivamente congelado, uno se pregunta si CommonBond resistirá la pandemia o tal vez sea consumido por uno de sus propietarios estratégicos, como Fifth Third Bank de Cincinnati, que lideró una inversión de 50 mdd en una ronda en la puesta en marcha en 2018.

Del mismo modo, Progressive Insurance podría duplicar el fintech Upstart, en el que invirtió durante una ronda de 50 mdd en 2019. La compañía de Silicon Valley otorga préstamos personales de alto riesgo que van desde 5,000 a 30,000 dólares y usa inteligencia artificial para evaluar el riesgo. Con el desempleo desenfrenado, el futuro de Upstart podría ser sombrío. Un portavoz de Upstart afirma que está bien financiado, pero la compañía declaró que que el 10% de sus prestatarios ya han incumplido los préstamos o negociaron una extensión de la fecha de vencimiento hasta abril. Además, algunos de los préstamos de Upstart se negocian a niveles angustiados de solo 65 centavos por dólar.

Varios prestamistas en línea encajan en la categoría de la venta apresurada. Prosper, con sede en San Francisco, como el prestamista en línea LendingClub, ha luchado durante mucho tiempo para construir un negocio sostenible. Sin embargo, el coronavirus podría acelerar su desaparición o venta final. Kabbage, el prestamista de pequeñas empresas de Atlanta que fue valorado por última vez en 2017 por 1,200 mdd, recientemente suspendió a cientos de empleados y llegó a una pausa para originar nuevos préstamos antes de centrarse en facilitarlos para el Programa de Protección de Nómina del estímulo gubernamental.

A los bancos digitales les está yendo mejor que a los prestamistas puros, pero el desempleo y la incertidumbre reducirán las valoraciones y estimularán las adquisiciones. MoneyLion, con sede en Nueva York, atiende a clientes de ingresos medios y tiene más de seis millones de usuarios. Los recientes cierres de negocios han tenido un “impacto masivo en nuestra base de clientes desde una perspectiva de empleo”, dice el CEO Dee Choubey.

Casi el 10% de sus clientes se atrasa en sus pagos de préstamos personales, aproximadamente el doble del nivel típico. También está experimentando un crecimiento más lento en su nivel de membresía de 20 dólares al mes. MoneyLion, valorado por última vez en 630 mdd, sería una buena opción para un banco o una empresa tecnológica. “Siempre tenemos conversaciones sobre nuestro futuro, pero no hay nada inminente en el horizonte”, dice un portavoz de MoneyLion.

Current, otro banco digital de Nueva York, ha tocado la fibra sensible con adolescentes y clientes de bajos ingresos. El CEO Stuart Sopp asegura que el crecimiento se ha acelerado en los últimos dos meses. Planea recaudar más fondos este año, alegando que podría hacerlo hoy, pero quiere esperar hasta el otoño, cuando los inversores pueden estar abiertos a valoraciones más altas. En octubre de 2019 se calculó el valor actual de 95 mdd. “Desde que comenzamos hace tres años, nos han contactado varias veces al año [sobre ser adquiridos]”, agrega.

Las compañías de pagos han sido las favoritas de la tecnología financiera durante el año pasado, y TransferWise ha creado un negocio impresionante por valor de 3,500 mdd al ayudar a los consumidores a realizar transferencias internacionales de dinero a tasas más baratas que las que ofrecen los bancos. Scott Harkey, director de estrategia de la firma de consultoría de pagos y tecnología Levvel, cree que PayPal, o Visa o incluso una gran empresa de tecnología es un comprador probable. “Es probable que el Covid-19 tenga un impacto negativo en el negocio de TransferWise, podría reducir su valor y debilitar su posición de una manera que los convierta en un objetivo de adquisición atractivo”, dice Harkey.

Los asesores automáticos como Betterment, Wealthfront y Personal Capital también podrían encontrarse en el bloque de subastas. Aproximadamente una década tras su inicio, el robo-advising ha ganado a sus fanáticos y clientes, sin embargo, el servicio por sí solo no ha demostrado ser un modelo de negocio sostenible. Ante esto, han comenzado a diversificarse, lanzando tarjetas de débito el año pasado y compitiendo agresivamente con las tasas en las cuentas de ahorro. Ahora que la Reserva Federal redujo las tasas de interés a cero, estos puntos de diferenciación se han atenuado.

“No es una sorpresa escuchar que Wealthfront está surgiendo en las reuniones como un objetivo de fusiones y adquisiciones”, dice la portavoz de Wealthfront, Kate Wauck. “Nos sentimos muy bien con el negocio a pesar de estos tiempos difíciles”.

Compañía: CommonBond

Negocio: Préstamos para estudiantes

Año de fundación: 2012

Última valoración: 400 dólares

Última fecha de financiación de capital: Junio de 2018

Comentarios: Forbes contactó a las fuentes de financiación cuestionadas debido a problemas del mercado de titulizaciones. Fifth Third es un propietario estratégico.

Compañía: Upstart

Negocio: Préstamos personales

Año de fundación: 2012

Última valoración: 750 dólares

Última fecha de financiación de capital: Abril 2019

Comentarios: Iguales que los de Prosper.

Compañía: Kabbage

Negocio: Préstamos para pequeñas empresas

Año de fundación: 2009

Última valoración: 1,200 dólares

Última fecha de financiación de capital: Agosto de 2017

Comentarios: En marzo, dejó de hacer préstamos y suspendió a cientos de empleados; incumpliendo préstamos entre clientes de pequeñas empresas.

Compañía: Personal Capital

Negocio: Banca digital

Año de fundación: 2009

Última valoración: 950 dólares

Última fecha de financiación de capital: Febrero de 2019

Comentarios: Similar a Betterment, con 12,000 mdd en activos, 23,000 clientes y dos millones de personas que usan sus herramientas gratuitas.

Compañía: Deck Capital

Negocio: Préstamos para pequeñas empresas

Año de fundación: 2006

Última valoración: 53 dólares

Última fecha de financiación de capital: 2014

Comentarios: Actualmente se comenta atraviesa dificultades.

Compañía: Wealthfront

Negocio: Banca digital

Año de fundación: 2008

Última valoración: 500 dólares

Última fecha de financiación de capital: Enero 2018

Comentarios: Cuenta con 20,000 mdd en activos bajo administración y 400,000 usuarios.

Compañía: Betterment

Negocio: Banca digital

Año de fundación: 2008

Última valoración: 800 dólares

Última fecha de financiación de capital: Julio de 2017

Comentarios: Con más de una década en el negocio, este aspirante a unicornio con 20,000 mdd en activos y 500,000 clientes podrían beneficiar a un comprador estratégico.

Compañía: MoneyLive

Negocio: Banca digital

Año de fundación: Préstamos personales

Última valoración: 630 dólares

Última fecha de financiación de capital: Marzo de 2020

Comentarios: Las morosidades de los préstamos han aumentado, pero este fintech de servicio completo podría ser una gran compra llave en mano para un banco

Compañía: TransferWise

Negocio: Transferencias internacionales de dinero

Año de fundación: 2010

Última valoración: 3,500 dólares

Última fecha de financiación de capital: Mayo 2019

Comentarios: El crecimiento probablemente disminuirá durante la pandemia, lo que podría reducir su precio.

Compañía: Current

Negocio: Banca digital

Año de fundación: 2015

Última valoración: 95 dólares

Última fecha de financiación de capital: Octubre de 2019

Comentarios: La fintech afirma haber crecido a más de 900,000 usuarios a pesar del Covid-19, pero la recesión podría impulsar a un comprador oportunista a la acción.

Compañía: Next

Negocio: Seguro para pequeñas empresas

Año de fundación: 2016

Última valoración: 1,000 dólares

Última fecha de financiación de capital: Octubre de 2019

Comentarios: Es probable que aumenten las reclamaciones de clientes de pequeñas empresas; El gigante de reaseguros Munich Re ya tiene una participación.

Compañía: Prosper

Negocio: Préstamos personales

Año de fundación: 2005

Última valoración: 550 dólares

Última fecha de financiación de capital: Septiembre 2017

Comentarios: Es probable que los incumplimientos y morosidad aumenten. Los problemas de financiación podrían convertirse en uno más importante.

