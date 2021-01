Grupo Carolo, que engloba a más de 30 sucursales de restaurantes, ha experimentado una caída en ventas del 50%, a causa de la paralización de la industria restaurantera por los constantes cierres y semáforos rojos.

“En Grupo Carolo lo que estamos planeando es que vienen cuatro meses de incertidumbre, porque a partir del 18 de enero nos dejarán abrir las terrazas, mantener el aforo bajo, horarios restringidos de 8am a 6pm y es un buen avance y agradecemos a las autoridades demostrar que podemos trabajar con ellos“, comentó Diego Gómez, Director General de Grupo Carolo en entrevista para Forbes México.

El empresario explicó que durante octubre experimentaron una recuperación del 60% en comparación con las ventas del año anterior, debido a que la confianza de la gente creció a causa de la baja de contagios por Covid-19.

Sin embargo, los constantes cierres a la industria obligaron a hacer una reformulación de la plantillas de trabajadores ya que el 80% vive de las propinas.

“Somos una industria que venimos de 10 meses de crisis y ya veníamos muy afectados y realmente el dinero que era para el crecimiento como generar empleos y crecer se usó para mantener el negocio 100% a flote y para mantener el mayor número de plazas”, agregó.

En cuanto a la iniciativa de la industria restaurantera de Abrimos o Morimos, Grupo Carolo mostró su apoyo y expresó que ha mantenido un contacto cercano con la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac).

Sin embargo, calificó de ‘ineficiente’ el apoyo de las autoridades, ya que pidió que no se condonaran los impuestos, sino que se establecieran plazos de pagos.

“Lo que nos ha dado el gobierno no ha sido suficiente; lo que sí pedimos es que nos den un plazo, no condonaciones porque lo primero que queremos es pagar la nómina, a nuestros proveedores, el seguro social y varios impuestos, que no hemos recibido ni un peso por parte de ayuda del gobierno. ¿Con qué dinero si no tenemos ventas vamos a pagar las nóminas?”, explicó Diego Gómez.

La Canirac estimó que para finales de 2020, 122,000 restaurantes del país cerraron sus puertas lo que se traduce en 450,000 empleos perdidos.

“Existen varios, incluso miles de restaurantes al borde la quiebra y esto generaría más desempleo, inseguridad y hoy lo que tenemos que defender como industria restaurantera, es nuestro capital humano”, finalizó Diego Gómez.

