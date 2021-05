En medio de la pandemia de Covid-19, Mercado Libre y otras plataformas de comercio electrónico jugaron un papel clave a la hora de conseguir insumos médicos como tanques de oxígeno, pruebas rápidas y cubrebocas.

Ante esto, Mercado Libre publicó en su Reporte de Transparencia 2020 que en los 18 países que opera a nivel Latinoamérica se eliminaron 65,180 publicaciones relacionadas con el Covid-19, en las que algunos de los productos más demandados se consideraron como prohibidos.

“Fue el año que más hemos trabajado con las autoridades sanitarias de toda la región en tratar de mantener el sitio más limpio posible de todos aquellos productos que a criterio de las autoridades no podían comercializarse: cubrebocas, sanitizantes, alcohol en gel y tubos de oxígeno, los cuales no están dentro de la reglamentación vigente y que no pueden comercializarse en Mercado Libre”, explicó Federico Deya, gerente de solución de conflictos en Mercado Libre durante la presentación del informe.

Entre las categorías con mayores infracciones registradas destacan: los cursos (7,036, 318), medicamentos, sustancias y productos para la salud (1,386,243), libros digitales (1,337,852), cuentas y contenido digital (1,278,420) y productos para adultos (844,061).

“La oferta de cursos y de contenido ha aumentado exponencialmente en todas las plataformas y por eso esta categoría es donde más infracciones hemos encontrado porque es un producto de la no presencialidad y de estar tanto tiempo en casa”, agregó Deya.

Así mismo, Carlos Hassey, director legal y de relaciones gubernamentales de Mercado Libre precisó que al 31 de diciembre de 2020 en la plataforma de México se registraron más de 57 millones de publicaciones activas, de ese total 2.2 millones fueron detectadas por violación a las políticas de publicación y artículos prohibidos.

Ante esto, los directivos resaltaron que durante la pandemia el 99% de las publicaciones sancionadas fueron detectadas por las herramientas de Inteligencia Artificial (IA) y machine learning al incumplir los términos de uso de la plataforma.

En cuanto al Programa de Protección de Marca que Mercado Libre ha impulsado, se tienen registrados a más de 4,000 miembros con más de 30,000 derechos a la propiedad intelectual.

“Durante el segundo semestre de 2020 a través de este flujo hemos recibido más de 2 millones de denuncias de publicaciones en infracción a derechos de propiedad intelectual. Cuando se recibe la denuncia lo que ocurre es que se automatiza un flujo entre el usuario y el vendedor donde se notifica la oposición y si el vendedor no contesta o consiente la publicación queda removida y si se opone se genera un título controversial entre quien dice ser titular del derecho y quien publica el producto”, explicó Deya.

En el segundo semestre de 2020, Mercado Libre recibió 1,400 denuncias por partes de Microsoft sobre todo en casos de piratería.

“Durante la segunda parte de 2020 recibimos 1,400 denuncias por parte de Microsoft a través de este programa por publicaciones de piratería principalmente y gracias a los modelos de machine learning logramos remover más de 10,000 publicaciones e inhabilitamos a casi 1,200 vendedores”, concluyó Hassey.

