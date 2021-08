Millennials impulsan la tendencia de ‘sharing’ en la compra de viviendas

Por primera vez en la historia, los millennials representarán más del 50% de la intención de compra de casas y departamentos en el país, y esta generación ha hecho un cambio cuando se trata de la compra de inmuebles, impulsando la tendencia del sharing, en donde se comparten amenidades con los vecinos, de acuerdo con su etapa de vida.

“El principio básico es que en donde vivas la gente que forma parte de tu barrio tienen intereses comunes, por eso viven juntos en ciertas colonias. La gente de la Condesa vive ahí porque encuentra algo, igual en Polanco y así sucesivamente. Entonces nos dimos cuenta, dijimos por qué no hacer un concepto donde provoquemos que entre vecinos hagan comunidad“, explicó Luis Casillas, Director Operativo de MXDesarrollos en entrevista para Forbes México.

Ante la tendencia del sharing, MXDesarrollos, compañía de desarrollo de vivienda vertical de nivel medio y residencia, impulsa el complejo inmobiliario We Santa Fé con un valor del proyecto de 1,600 millones de pesos (mdp) y dirigido a millennials de entre 30 y 40 años, solteros o con hijos pequeños.

Lee: Millennials y centennials escuchan música y podcast para mejorar su salud mental: Spotify

“La generación millennial tiene menos necesidad de arraigarse en un lugar, eso es como parte de sus características, sin embargo, sí le gusta tener muchos amigos. Es un gran lugar para hacer esto y no nada más, a esta generación le gusta tener espacios grandes y mostrar que la pasan bien en lugares compartidos“, agregó Casillas.

Entre las amenidades que el proyecto We Santa Fé impulsa se encuentran: gimnasios, albercas, cuarto de electrodomésticos y herramientas compartido, cafetería, así como un transporte colectivo para los habitantes del complejo.

“Es una especie de van en donde a ciertas horas hace paradas en ciertos corporativos de Santa Fé y en la tarde los recoge. Se vuelve interesante al decir: ya no tengo que sacar el coche y esto es algo muy de los millennials, el no tener un vehículo propio o decir, mejor pido un Uber. Ahora yo pregunto por qué no usas el transporte público de tu conjunto inmobiliario”.

No te pierdas: PÚBLICO entra al sector de la hospitalidad centrándose en las experiencias de viajeros urbanos

De acuerdo con información de Inmuebles 24, entre las colonias favoritas para vivir en la Ciudad de México por parte de la generación millennial se encuentran: Polanco, Lindavista, Roma, Hipódromo Condesa y Del Valle.

El Director Operativo de MXDesarrollos aseguró que planean expandirse a otras alcaldías y colonias de CDMX para impulsar inmuebles con la tendencia sharing, como mayor diferenciador de otros proyectos inmobiliarios.

“Son dos torres: una tiene la huella fitness y la otra, social. Definimos qué es lo que buscan; son 370 departamentos, divididos en dos torres de 186 unidades y lo fraccionamos para que no sintieran que están viviendo en un gran complejo en el día a día”, finalizó Casillas.

Sigue la información de los negocios en nuestra sección especializada