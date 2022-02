Por ahora, fundadores de Interjet son responsables solidarios de adeudo fiscal: TFJFA

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) determinó que Miguel Alemán Velasco y Miguel Alemán Magnani, fundadores de Interjet, son responsables solidarios de un adeudo fiscal con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por más de 689 millones de pesos de la empresa ABC Aerolíneas.

“En 2018, estas personas no eran responsables solidarios, ya que la norma jurídica no tenía ese carácter”, dijo Carlos Mena Adame, magistrado del TFJFA.

“Se resuelven fundados los argumentos de (Miguel Alemán Velasco y Miguel Alemán Magnani), porque la autoridad la aplicó en forma retroactiva en forma retroactiva el Código Fiscal de la Federación”, expresó el encargado de presentar la ponencia para determinar si el SAT aplicó de manera retroactiva las disposiciones para fincar las responsabilidades solidarias.

En 2018 y 2019, el Código Fiscal de la Federación no establecía el supuesto de responsabilidad solidaria, cuando Miguel Alemán Velasco, detentaba el cargo de presidente de Administración de ABC Aerolíneas, Miguel Alemán Magnani era vicepresidente del Consejo y director general de ABC, recordó Mena Adame.

Sin embargo, el pleno de la Sala Superior del TFJA rechazó por 8 votos a 3 un proyecto de sentencia del magistrado Carlos Mena Adame, que exculpaba a Miguel Alemán Velasco y Miguel Alemán Magnani como responsables solidarios de un adeudo fiscal por 689 millones de pesos de la empresa ABC Aerolíneas.

El 16 de abril de 2020, la Administración General de Recaudación del Servicio Administración Tributaria determinó que Miguel Alemán Velasco, presidente del Consejo de Administración de ABC Aerolíneas, y Miguel Alemán Magnani, vicepresidente y director general de la aerolínea, eran responsables solidarios para cubrir el monto de las contribuciones causadas por 689 millones de pesos por concepto de impuesto sobre la renta (ISR) e impuesto al valor agregado (IVA) de 2018 y 2019.

Los fundadores de la aerolínea de bajo costo impugnaron los actos de ejecución para el cobro del crédito fiscal, el cual fue determinado por el Servicio de Administración Tributaria ante la negativa a pagar los impuestos.

Forbes México informó entonces que el Servicio de Administración Tributaria embargó acciones en las empresas Galem Energy Services, Turbo Ductos de México, Inmobiliaria Tilingo, Servicios Almagna y Maj Producción México propiedad de Miguel Alemán Magnani, ya que no pagó el impuesto sobre la renta de ABC Aerolíneas.

“Se ordena la inscripción del embargo de 650 acciones (de Galem Energy Services, 10 acciones de Turbo Ductos de México, 01 acciones Inmobiliaria Tilingo, así como 01 acciones de Maj Producción México y las acciones de Servicios Almagna), que son propiedad de Miguel Alemán Magnani, en su carácter de responsable solidario de ABC Aerolíneas”, revelaron en su momento los juicios por un crédito fiscal en contra del empresario mexicano, quien viajó en busca de accionistas a Europa para reflotar a su línea aérea.

La encargada de solicitar el embargo de las acciones de las empresas fundadas por Miguel Alemán Magnani fue Lourdes del Ángel Palacios, encargada de la Administración Desconcentrada de Recaudación del Distrito Federal 2 del SAT, con sede en la Ciudad de México, quien en septiembre de 2020 retuvo las cuentas bancarias, automóviles y marcas de ABC Aerolíneas (Interjet).

El embargó de las acciones en las empresas Galem Energy Services, Turbo Ductos de México, Inmobiliaria Tilingo, Servicios Almagna y Maj Producción México fue realizado el 13 de octubre de 2020, ya que a Miguel Alemán Magnani, responsable solidario de ABC Aerolíneas se le estableció un crédito fiscal por 689 millones de pesos, revelaron documentos.

El embargo de marcas de Interjet

El 20 de octubre de 2020, Forbes México informó que el SAT embargó las cuentas bancarias, automóviles y marcas de ABC Aerolíneas (Interjet), una aerolínea propiedad de Miguel Alemán Velasco y Miguel Alemán Margani, por el incumplimiento del pago de impuestos por 2,947 millones de pesos.

Lourdes del Ángel Palacios, encargada de Administración Desconcentrada de Recaudación del Distrito Federal 2 del SAT, fue la encargada de solicitar 20 embargos en contra de ABC Aerolíneas, quien no pagó el impuesto sobre la renta retenido a sus trabajadores ni el impuesto al valor agregado y multas en 2017, 2018 y 2019.

El 3 de noviembre de 2020, Alejandro del Valle de la Vega, presidente ejecutivo de ABC Aerolíneas, aseguró que sus cuentas, marcas y automóviles estaban embargados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), porque adeudan impuestos de 2019, 2018 y 2017.

“Somos de las pocas empresas que tenemos pagado los impuestos de 2020, pero debemos 2019, 2018 y parte del 2017. Por eso el gobierno nos dijo: Págame”, dijo entonces el empresario a los trabajadores sindicalizados de ABC Aerolíneas.

“No se tienen recursos para pagar los impuestos y nadie invierte, porque los impuestos generan un bloqueo dentro de la empresa y por eso tenemos una interventora de ley y tenemos todo embargado, que es de ley, y hasta las acciones de la empresa (están embargadas)”, manifestó en ese entonces el inversionista.

El 9 de noviembre de 2020, Miguel Alemán Magnani, presidente de la Grupo Alemán, informó que había algunos arreglos de Interjet para pagar 2 mil 947 millones de pesos de impuestos sobre la renta y valor agregado adeudados al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

“Estamos completamente de acuerdo, los impuestos se deben de pagar y de ninguna manera se debe pedir condonación ni nada. Solamente se debe pedir el apoyo para que te ayuden a terminar de pagar y afortunadamente se ha logrado hacer unos arreglos para pagar la totalidad de la deuda, que se va pagar y lo estamos haciendo y lo estamos logrando”, declaró entonces el empresario mexicano.

“En las próximas semanas podemos cerrar ya la mayoría de las negociaciones que ya se están llevando a cabo para proteger a los pasajeros, a todos los empleados de Interjet y reconectar a este país como siempre lo hemos hecho”, dijo en ese momento.

El 11 de noviembre de 2020, Carlos Cabal Peniche sacó su dinero de HBC, una empresa que capitaliza y ayuda a Interjet a pagar la deuda con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y otros acreedores.

“Grupo Cabal, a partir de hoy 9 de noviembre del año en curso, decide retirar su participación en la empresa HBC, inversionista de Interjet, confiando en el empresario Alejandro del Valle”, dijo entonces la firma.

“Alejandro continúa como inversionista y cuenta con las facultades y el apoyo de la familia Alemán para salvaguardar los intereses de la empresa, sus empleados, y los acreedores, con quien ha negociado acuerdos en fechas recientes”, explicó la empresa en ese momento.

Raquel Buenrostro Sánchez, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), aseguró entonces que la aerolínea Interjet, propiedad de Miguel Alemán Velasco, no tenía dinero ni liquidez para pagar la nómina de los 5 mil trabajadores sindicalizados y de confianza.

“La caja (de ABC Aerolíneas o Interjet) no tiene dinero porque ya no está volando. Ahorita el problema es que, si no se ha pagado la nómina de los trabajadores, es porque no hay dinero en la caja y no ha habido vuelos”, declaró.

En agosto de 2021, el abogado Francisco Javier Mondragón Alarcón informó que su cliente Miguel Alemán Magnani no huyó de las autoridades judiciales, sino que salió del país para buscar inversionistas para ABC Aerolíneas y hacer propuestas de negocio con fondos de inversión de Estados Unidos, Francia y Europa.

“El señor Miguel Alemán Magnani salió del país en enero de 2021, cuando no existía ninguna orden de aprehensión, no estaba huyendo de nada y salió porque todos los mexicanos tenemos libertad de transitar por el territorio y salir al extranjero si contamos con el pasaporte en regla (o visa)”, dijo en su momento.

“¿A qué salió Miguel Alemán Magnani (al extranjero)? Fue a Estados Unidos, Francia y Europa a buscar socios para tratar de salir adelante con la empresa (ABC Aerolíneas) y con otras inversiones, así como salió a buscar fondos de inversión y hacer propuestas de negocio”.

