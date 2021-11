Proyectos DIY impulsan un 31% las ganancias de Home Depot

EFE.- Home Depot, la mayor cadena de tiendas de artículos del hogar del mundo, obtuvo hasta septiembre un beneficio de 13,081 mdd, casi un 31% más respecto al mismo tramo de 2020.

La firma elevó un 15.6% interanual su facturación en los nueve primeros meses del año, hasta 115,438 millones, mientras persiste la demanda surgida durante la pandemia del coronavirus por los proyectos caseros.

En el tercer trimestre de 2021, el más seguido por los analistas de Wall Street, Home Depot aumentó un 20% sus ganancias (hasta 4.129 millones) con un incremento de ingresos del 9.8% (hasta 36.820 millones).

Las ventas en los establecimientos de Estados Unidos crecieron un 5.5% en el trimestre, mientras que a nivel global la cifra ascendió a 6.1%, fruto de la “flexibilidad y agilidad” de la plantilla, según destacó la dirección de la empresa.

“En definitiva, eso es lo que nos ha permitido responder a la elevada demanda para la mejora de los hogares que ha persistido”, dijo el máximo ejecutivo de Home Depot, Craig Menear, que reconoció un “entorno dinámico” en la cadena de suministro.

Según los expertos, ha influido el encarecimiento del mercado inmobiliario y de los materiales con los que trabajan los profesionales de las reformas, que han elevado la demanda por el bricolaje y los proyectos tipo “hágalo usted mismo” (Do It Yourself, DIY).

Los resultados fueron bien acogidos por Wall Street y las acciones de la firma subían un 4 % una hora después de la apertura. Desde el comienzo del año, se ha revalorizado un 45 %.

