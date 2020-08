Reindustrializar con tecnología la CDMX no acarrea impacto ambiental, aseguran

El plan de las autoridades y cámaras empresariales de la Ciudad de México para reindustrializar la zona norte de la capital del país es amigable con el ambiente, puesto que se buscan impulsar proyectos de tecnología, según el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico A.C.

El alcalde de Azcapotzalco, Vidal Llerenas, confirmó que se tienen previstos más de 700 millones de pesos para un plan de rescate de la zona industrial en Vallejo, donde colaborará la iniciativa privada y el gobierno local.

Además, las autoridades de la CDMX y la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) firmaron la semana pasada un convenio para construir un centro de desarrollo tecnológico y de procesamiento de datos en Azcapotzalco, con una inversión de 122 millones de pesos.

Lee también: CDMX y Concamin pactan invertir 122 mdp en centro de datos en Azcapotzalco

En entrevista para Forbes México, el director general del IDIC, José Luis de la Cruz Gallegos, insistió en que las industrias de la electrónica, computación, nanotecnología y robótica no tienen un alto grado contaminante, y por el contrario, son catalizadores para el desarrollo económico de la región.

“Su huella ambiental es mínima y pueden estar vinculadas con otras industrias de otros lugares del país y empezar a generar el desarrollo de nueva tecnología y nueva generación”, acotó.

Enfatizó que en México se quedó la imagen de la industria como grandes chimeneas, que demandan grandes cantidades de agua y emiten mucho humo, sin embargo esto es diferente con las compañías de tecnología e innovación.

“Hay ciertos paradigmas y etiquetas que se quedaron de hace 30 años y la falta de ver qué se está haciendo en el mundo. Se limitó en la Ciudad de México que se pudiera industrializar en estas nuevas áreas”, subrayó.

Te puede interesar: CDMX apuesta por fortalecer zona industrial en Vallejo

En ese sentido, aseguró que la CDMX es la muestra de que la especialización de servicios en una zona no soluciona los problemas de pobreza y desigualdad, sino que se requiere de incentivar la industria para el desarrollo económico.

“Se había pensado que después de la industrialización tenía que venir una etapa de servicios y la industria no iba a ser necesaria, la cdmx es muestra que no es cierto, tiene la mayor cantidad de servicios financieros, de comercio y no es suficiente para garantizar a la población la oportunidad de desarrollo y crecimiento”.

De la Cruz Gallegos añadió en que se debe generar un desarrollo equilibrado con el sector industrial, puesto que no hay muchas opciones de terreno; sin embargo que esto podría ser una oportunidad para el crecimiento económico y social para las alcaldías más rezagadas en esos rubros.