Salinas Pliego dice que está contagiado de Covid-19; asegura que a todos nos va a dar

El líder de Grupo Salinas difundió la información en su cuenta de Twitter y llamó a no tener miedo a quienes se contagien de la enfermedad, ya que México no debe detener su marcha y todos nos enfermaremos.

“1. Acabó de dar positivo a COVID y me siento bien. 2. Hay que ser valientes y entender que a TODOS nos va a dar COVID… con o sin vacuna, no tengan miedo. 3. Vamos a luchar y aguantar, México no se debe detener. 4. Desde casa tendré más tiempo para estar aquí con ustedes”, posteó.

El líder de Grupo Salinas se ubicó en 2021 en el tercer lugar de la lista de Forbes México de las personas más ricas de México, con una fortuna estimada en 12,520 millones de dólares.

