No estamos cerrados a resolver el tema de saturación del AICM: AMLO

Andrés Manuel López Obrador, candidato por la coalición Juntos Haremos Historia, afirmó que no es una decisión conclusiva su propuesta de cancelar el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM).

“No es cerrarnos de ninguna manera, es buscar lo que más le conviene a México y hablar con los empresarios. Cuando salió Carlos Slim a decir que era un gran negocio y yo dije adelante ¿por qué no lo hace con su dinero si es un gran negocio? Y la verdad porque no se concesiona, no tendría ningún problema, lo que no quiero es cuanto es la inversión pública es 600,000 millones de pesos no voy a destinar la mita de la inversión pública sólo en una obra pública”, dijo el candidato de izquierda durante su presentación en Foro Nacional de Turismo.

Dijo que uno de sus compromisos es resolver el problema de saturación del actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y con ese objetivo dos días después de la elección presidencial buscará un dialogo con el gobierno federal.

“Voy a estar tocando las puertas de los Pinos porque quiero hablar con el presidente Peña Nieto y un tema que llevó a tratarle es el de aeropuerto para que de inmediato se conformen los equipos de análisis”, detalló.

En ese sentido dijo que se tiene que dialogar con los empresarios, contratistas y todos los entes que intervienen en esa obra.

Sin embargo, insistió que la propuesta en caso de ganar las elecciones presidenciales sería construir dos pistas en el aeropuerto de Santa Lucia, proyecto que se podría hacer con un presupuesto de 50,000 o 60,000 millones de pesos.

Al referirse al turismo en México señaló que su estrategia de enfocaría en proveer de seguridad a las zonas turísticas y resguardar el ecosistema de estas zonas, sin que signifique cerrarse a posibilidades de explotación económica.

Agregó que la secretaria de Turismo se focalizaría en Quintana Roo, Fonatur en Bahía Bandera en Nayarit y Miguel Torruco sería nombrado Secretario de Turismo en su gabinete.

