No hay piso parejo para las ‘corcholatas’: Carlos Candelaria, operador de Ebrard

Carlos Candelaria, quien hace dos días renunció a su cargo en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para integrarse al equipo que impulsa a Marcelo Ebrard para obtener la candidatura de Morena a la Presidencia, consideró que pese a los llamados del presidente Andrés Manuel López Obrador no hay piso parejo para las llamadas “corcholatas”.

“No, no veo piso parejo. No lo hay. (…) Es evidente que algunos estados no siguen las indicaciones que ha pedido el presidente: que todos sean respetuosos para quienes estén participando en el proceso. Desafortunadamente algunos gobernadores no lo hacen”, mencionó Candelaria.

Ante la salida de cuatro funcionarios de la SRE con la intención de promocionar al canciller, el exfuncionario mencionó que todo aquel que esté en el servicio público y quiera impulsar a alguna “corcholata”, debe renunciar.

“Estamos siendo congruentes con lo que decimos, con lo que hacemos. Dejamos los cargos para poder trabajar en la encuesta, que Marcelo Ebrard sea el triunfador”, comentó.

El exdirector de las Oficinas de Pasaportes de la SRE recordó que presentó su renuncia porque su intención es impulsar al canciller para que gane la encuesta de Morena hacia la candidatura presidencial de 2024.

“Le pedí al licenciado Ebrard la oportunidad de poder ayudar, ya no siendo funcionario público, para que me enfoque como un ciudadano más en apoyar a toda esta gene que requiere todo este andar hacia la encuesta”, mencionó el exfuncionario en entrevista con Forbes México.

Candelaria dijo que lo importante es “trabajar el territorio”: ir casa en casa para posicionar a Marcelo Ebrard rumbo a la encuesta que realizará Morena, la cual se prevé que se realice después de las elecciones del 4 de junio.

“¿Qué hay que hacer? Pues trabajo en territorio. Yo sé trabajar el territorio, además me encanta. Dar a conocer la trayectoria de Marcelo Ebrard. El toque de puertas, caminar con la gente. Todos los ciudadanos que quieren apoyar a Marcelo Ebrard que nos organicemos en todo el país. En los diferentes estados estaremos trabajando en la calle para dar a conocer a Marcelo Ebrard”, dijo.

Actualmente, el canciller se ubica en segundo lugar en las preferencias electorales entre los aspirantes de Morena a los comicios presidenciales de 2024, por detrás de Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

No obstante, apenas ayer, por órdenes del INE, la dirigencia de Morena pidió a sus militantes y simpatizantes abstenerse de promocionar a las “corcholatas” para no afectar el principio de equidad del proceso electoral federal de 2024.

