No me guío por los dogmas de la economía de izquierda: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo este lunes que su gobierno, así como sus políticas económicas, no se rigen bajo los dogmas de la izquierda sino en el juicio práctico y filosóficamente con los pensamientos de Miguel Hidalgo y Benito Juárez.

El jefe del Ejecutivo federal dio respuesta a quienes, desde la izquierda, han criticado su modelo económico al referir que sus políticas están más cercanas a la derecha y al neoliberalismo que al verdadero pensamiento de izquierda.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario federal explicó que él no está de acuerdo en que los problemas de desigualdad en México se hayan generado únicamente por la explotación que los dueños de los medios de producción han ejercido en los obreros.

En su consideración, uno de los grandes problemas que el capitalismo ha dejado en el país es la corrupción y que esta variable es la que ha desencadenado los problemas de desigualdad entre los mexicanos.

“En la concepción de la izquierda tradicional, lo que acabo de describir es lo determinante, en el caso de México, hay una variable, dirían los tecnócratas o neoliberales, que no se toma en cuenta, no se tomaba en cuenta por la izquierda, mucho menos por la derecha.

“Esa peculiaridad se llama corrupción y la desigualdad en México es fundamentalmente fruto de la monstruosa desigualdad que ha existido por la corrupción imperante. Si ustedes hacen un análisis sobre los capitales más grandes de México, y eso también suele pasar a nivel mundial, pues son capitales que se han ido acumulando. Acrecentando al amparo del poder público. ¿Qué es el neoliberalismo? Pues es la transferencia de bienes públicos a particulares, porque modificaron la Constitución en los últimos 36 años sin tomar en cuenta al pueblo de México y sólo para favorecer a las minorías”, señaló el tabasqueño.

Otra de las diferencias que López Obrador marcó del pensamiento tradicional de la izquierda es el referente al pago de impuestos, expuso que mientras los dogmas dictan que los ricos deben pagar más impuestos, consideró que el planteamiento es hipócrita pues en los hechos, el gobierno termina condonando las obligaciones tributarias a los grandes contribuyentes.

“Yo también pienso de esa forma, pero matizo, primero, de qué sirve tener leyes o aparentar que van a pagar más los de arriba si en los hechos se les condonan los impuestos; yo estoy, no por los aumentos de impuestos, yo estoy porque no haya privilegios fiscales, que es lo que estamos aplicando, esto es distinto, no hemos aumentado los impuestos pero los de arriba pagan, que no pagaban”, señaló.

También, refirió que la familia no debe estar bajo el concepto de la derecha como históricamente han sugerido las doctrinas izquierdistas.

