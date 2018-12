‘No podría renunciar a mi sueldo, no soy rico’: López Obrador

En ocasión de su contacto diario con medios periodísticos, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador señaló que vive de sus ingresos, “que no es rico, por lo cual no podría renunciar a mi sueldo, pues si lo hiciera, no tendría cómo mantener a mi familia”.

Al ser consultado respecto a que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, donará sus ingresos como funcionaria a una casa hogar de Querétaro, el mandatario indicó que carecía de esa información y además señaló que desconocía si otros integrantes de su gabinete tomarán la misma decisión de la ministra en retiro.

“No tengo información, yo vivo de mis ingresos, no soy rico, no tengo dinero, no vivo de mis rentas, soy como ustedes que viven del sueldo, yo igual, si renuncio no tendría para mantener a mi familia, entonces me iría yo a trabajar de, este… es una gran profesión la de ustedes”, sostuvo.

El mandatario insistió en su mensaje de austeridad y leyó un decreto del expresidente Benito Juárez en el que habla sobre este particular, y decreta bajarse su sueldo.

“Me encontré esto, es un decreto de 1861 que dice así: ‘Excelentísimo señor presidente de la República se ha servido dirigirme el decreto que sigue: el C. Benito Juárez, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a la misma sabed que considerando la necesidad imperiosa de introducir en los gastos públicos economías que faciliten la reorganización del erario, he tenido a bien decretar lo siguiente: Artículo único. La asignación anual de 36 mil pesos que ha disfrutado el presidente se reduce a 30 mil, por tanto, mando se publique, circule y se le dé el debido cumplimiento”, leyó.

Finalmente refirió que dicho fue firmado por el entonces ministro Fernando Zarco, “es lo que estamos nosotros haciendo, es lo mismo, la austeridad republicana”, subrayó.

