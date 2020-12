Con 25 años se volvió el multimillonario más joven por una empresa que fundó a los 17

La carrera por comercializar la tecnología de los vehículos autónomos ha atraído miles de millones de dólares en inversiones, pero no ha creado muchos multimillonarios. El fundador y director ejecutivo de Luminar, Austin Russell, se encuentra entre las raras excepciones. Con en enlistado en Nasdaq de la compañía de sensores láser que fundó a los 17 años, el prodigio de la óptica es uno de los primeros multimillonarios que emergen del mundo de los vehículos autónomos y el multimillonario más joven del mundo.

“Ha sido increíblemente intenso, agotador. . . todos estos días por los que hemos tenido que pasar escalando esto. Y, por supuesto, es increíblemente gratificante tener la oportunidad de poder salir ahora y entrar en los mercados públicos y escalar a través de este SPAC”, dijo Russell, de 25 años, a Forbes en una entrevista en video desde su oficina en Palo Alto, California. “Todavía soy relativamente joven, pero … he tenido mucha sangre, sudor y lágrimas. Y tuve la suerte de poder retener una participación lo suficientemente buena “.

Lo suficientemente bueno, de hecho. Las 104,7 millones de acciones de Russell, aproximadamente un tercio del capital en circulación de Luminar, valían US$2.400 millones de dólares al cierre de las operaciones de Nasdaq el jueves de la semana pasada. La cotización, anunciada en agosto, resultó de una fusión con Empresa de Adquisición con Propósito Especial (SPAC, por sus siglas en inglés), Gores Metropoulos, una unidad de la firma financiera con sede en Beverly Hills The Gores Group, y elevó el valor de mercado estimado de Luminar a US$3.400 millones antes del inicio de la cotización. Los inversores en la nueva empresa pública incluyen al también multimillonario Peter Thiel (patrimonio neto: US$4.600 millores), quien ayudó a que Russell comenzara con Luminar al convertirlo en un Thiel Fellow en 2012; el Fondo Tecnológico de Volvo Cars; Alec Gores de The Gores Group, otro multimillonario ($ US$2.200 millones), que también es miembro de la junta de Luminar; y el multimillonario Dean Metropoulos, presidente de la empresa.

Multimillonarios antes de los 30

Estos 10 empresarios acumularon fortunas de US$1.000 millones o más cuando aún estaban es sus 20’s.

Thiel, el cofundador de Paypal que creó una beca que ofrecía a jóvenes extraordinarios US$100.000 para abandonar la universidad y perseguir sus sueños, ha sido asesor de Russell desde que dejó Stanford para comenzar Luminar en 2012. Como mentor, Thiel está impresionado no solo por el intelecto del nuevo multimillonario tecnológico, pero también por su capacidad para aferrarse a una parte significativa de Luminar a medida que pasó del garaje de Russell al Nasdaq.

“Tu puedes construir un negocio de mil millones de dólares, pero eso no significa que puedas convertirte en multimillonario”, dice Thiel. “Es notable desde una perspectiva financiera mantener una participación financiera de ese tamaño”.

Russell, quien hizo parte del listado Forbes 30 Under 30 en 2018, no está buscando enfrentarse a gigantes tecnológicos de conducción autónoma como Waymo de Alphabet (Google) o Cruise respaldado por General Motors, sino que está perfeccionando sensores que ayudan a los autos autónomos a “ver” detalladamente su alrededores, haciendo rebotar un rayo láser en los objetos en su camino. Conocida como lidar por “detección de luz y alcance”, la tecnología es fundamental para los vehículos autónomos. Luminar está compitiendo en ese espacio con Velodyne, el líder temprano en lidar para vehículos autónomos, y el recién llegado Aeva, que también se se harán públicas a través de fusiones SPAC. Russell ha vendido prototipos de sensores a las principales empresas automotrices durante los últimos años, pero más recientemente obtuvo pedidos de producción de Volvo Cars, Daimler y Mobileye de Intel que pueden garantizar el crecimiento de los ingresos durante varios años.

Es probable que Luminar publique ventas de solo US$15 millones este año, pero podría generar al menos US$1.300 millones para 2026, según las estimaciones presentadas ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés).

Las habilidades de Russell se extienden más allá, desde el laboratorio hasta la sala de juntas, según Alec Gores, quien ayudó a organizar la salida pública de Luminar. “Cuando estábamos negociando, él estaba tan al tanto de todo, de los pequeños detalles. Los tipos de sesenta años que han estado en el negocio durante 40 años no entienden estas cosas, pero se tomó el tiempo para estudiar el SPAC “, dice. “Miro a este tipo y le digo: ‘Hiciste más preguntas que nadie que haya visto que haya estado haciendo esta mierda durante mucho tiempo’”.

El larguirucho Russell de 6 pies 4 pulgadas, con cabello rubio rojizo desgreñado y una barba clara a juego, estaba acumulando logros notables mucho antes de su nuevo estatus de multimillonario. Según cuenta la historia, memorizó la tabla periódica de elementos a los 2 años y volvió a cablear su consola de juegos Nintendo DS en un teléfono móvil cuando estaba en sexto grado después de que sus padres le prohibieran tener uno. A los 13 años, presentó su primera patente: un sistema de reciclaje de agua subterránea que recoge el agua de los rociadores y la guarda para la jardinería futura a fin de reducir las aguas residuales. En lugar de ir a la escuela secundaria, pasó su adolescencia en la Universidad de California en el Beckman Laser Institute de Irvine.

Luego fu admitido en Stanford para estudiar física, pero eso no duró mucho. Se retiró a la mitad de su primer año después de ganar un estipendio de beca Thiel de US$100.000 por su concepto lidar, fundando Luminar poco después de obtener su licencia de conducir.

Excluyendo las fortunas heredadas, Russell es una de las doce personas del planeta que gana mil millones de dólares antes de cumplir los 30.

Lidar fue una de las primeras obsesiones de Russell, ya que cree que tiene el potencial de salvar vidas tanto como parte de los vehículos autónomos como como componente de los sistemas avanzados de asistencia al conductor que Volvo y otros fabricantes de automóviles llevarán al mercado en los próximos dos o tres. años. Cuando era adolescente, había analizado lo que Velodyne y otras compañías estaban haciendo con los sensores láser, pero determinó que se necesitaba un enfoque completamente diferente para hacerlos lo suficientemente baratos como para ser ubicuos.

“No debería ser un joven de 16 o 17 años y luego uno de 25 años el que pueda construir un negocio como este”, dice Russell. “Hemos podido acelerar esto porque nadie lo ha hecho antes”.

No está de más que Russell no se distraiga de las redes sociales ni de los requisitos de educación general que consumen mucho tiempo de los títulos universitarios y secundarios. A diferencia de la mayoría de los jóvenes de 25 años, no tiene cuentas de Twitter ni de Instagram, pero confiesa haber aprendido la mayor parte de lo que sabe sobre el mundo gracias al ávido consumo de explicadores de Wikipedia y YouTube.

Como multimillonario de la Generación Y, Russell también está pensando en su impacto. Aunque no tiene planes inmediatos para una filantropía como la de Bill Gates, considera que su contribución es la erradicación de los accidentes automovilísticos. “Cuando esto se convierta en una tecnología de seguridad nueva y moderna en los vehículos que se integre en todos los vehículos producidos a nivel mundial, es cuando diré firmemente que hemos logrado los objetivos que nos propusimos”.

Por: Alan Ohnsman y Alexandra Sternlicht | Forbes Staff