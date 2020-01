Ellos son los principales fundadores de firmas tech menores de 30 años de la década

Fue una década dorada para los jóvenes fundadores tecnológicos. En los últimos diez años, los fundadores construyeron y desarrollaron las compañías de redes sociales que ahora dominan todo el mundo de los medios. Otros estimularon el comercio móvil, crearon potentes técnicas de marketing, inventaron nuevas formas de contenido y crearon marcas de consumo dinámicas e influyentes.

No es una pequeña coincidencia que la película The Social Network (David Fincher, 2010) que entregó al mundo una mitología ficticia de la fundación de Facebook, se estrenara a principios de la última década en el otoño de 2010. La película, una historia de advertencia sobre el poder y la influencia de redes tecnológicas, emprendimiento vertiginoso y nuevas empresas en el zeitgeist (espíritu del tiempo) nacional. Hizo que la tecnología fuera genial, de la misma manera que la película Wall Street, otra historia de advertencia sobre la riqueza y el poder, dio a una generación anterior los sueños de la grandeza del piso de comercio e hizo que la codicia se viera bien.

En los años siguientes llegaron Instagram, Spotify, Snap, Pinterest, Dropbox, Tinder, Bumble, todo surgido de la mente de 20 y tantos. Estas nuevas compañías generaron nuevos ecosistemas únicos en los que otras nuevas compañías multimillonarias se desarrollaron y prosperaron.

Como cronista de líderes jóvenes y audaces, la franquicia Forbes Under 30 tenía un asiento de primera fila para toda esta acción. Comenzado en diciembre de 2011, nuestras listas de menores de 30 años han estudiado y destacado las hazañas de los principales líderes tecnológicos del mundo. Muchos han adornado la portada de Forbes y han sido sujetos de características definitivas.

A continuación se encuentran los principales fundadores tecnológicos de menos de 30 años de la década, organizados exclusivamente por orden de valoración. Todos han escalado a un tamaño, valor e influencia increíbles. Para ver qué tan lejos han llegado estas compañías, hemos incluido sus biografías originales en el reportaje de 30 Under 30. Es una mirada fascinante a lo rápido que se ha movido la tecnología en la última década, y ofrece una visión valiosa de lo que los próximos diez años podrían tener en la tienda. Echa un vistazo:

#1. Mark Zuckerberg: Facebook

Valoración de la compañía: 595,000 millones de dólares (mdd)

Generación 30 Menores de 30: 2011 (27 años)

Dato curioso: la valoración de Facebook fue de aproximadamente 80,000 mdd a fines de 2011. ¿El patrimonio neto personal de Zuckerberg hoy? 77,000 mdd.

Extracto original: a la edad de 27 años, su empresa domina las redes sociales. Y fue el tema de una película ganadora del Oscar.

#2. Dustin Moskovitz: Facebook y Asana

Valoración de la compañía: 595,000 mdd

Generación 30 Menores de 30: 2011 (28 años)

Dato curioso: Moskovitz, cofundador de Facebook, debutó en nuestra primera lista de menores de 30 años como el fundador de otra compañía, la aplicación de productividad Asana, que hoy tiene una valoración estimada de 1,500 mdd.

Extracto original: los ex alumnos de Facebook ahora intentan acabar con nuestra adicción al correo electrónico.

#3. Kevin Systrom y Mike Krieger: Instagram

Valoración de la empresa: ~ 100,000 mdd ** (comprado por Facebook por 1,000 mdd en 2012, el valor de Instagram como empresa independiente ha sido un tema de gran debate).

Generación 30 Menores de 30: Systrom: 2011 (28 años). Krieger: 2015 (28 años)

Dato curioso: en 2011, Instagram tenía 15 millones de usuarios en ese momento. Hoy: mil millones más.

Extracto original: en los 14 meses desde su lanzamiento, Instagram se ha convertido en una de las plataformas de redes sociales más utilizadas en el mundo, con alrededor de 15 millones de usuarios. La aplicación para compartir fotos, actualmente disponible solo en dispositivos Apple, permite a los usuarios agregar instantáneamente efectos especiales a sus imágenes. “Trabajamos muy duro para facilitar que las personas compartan sus vidas de una manera hermosa. Una cosa es compartir una foto. Otra es que esa foto sea hermosa”.

#4. Patrick Collison y John Collison: Stripe

Valoración de la empresa: 35,000 mdd* (empresa privada)

Generación 30 Menores de 30: 2014 (25 y 23 años)

Extracto original: Respaldado por Y Combinator, y después de recaudar 50 mdd de la firmas de capital de riesgo Sequoia y Andreessen Horowitz, el exalumno, de PayPal, Patrick Collison creó Stripe, una compañía de pagos en línea que procesa miles de millones de dólares al año para miles de empresas en 11 países. Originario de Irlanda, Collison (el CEO) desarrolló Stripe junto con su hermano John (el presidente). Patrick estudió matemáticas en el MIT y anteriormente vendió el sistema de subasta y administración en línea, Auctomatic a Live Current Media de Canadá por 5 mdd.

#4. Daniel Ek: Spotify

Valoración de la empresa: 28,000 mdd

Generación 30 Menores de 30: 2011 (28 años)

Estadísticas clave: en el momento en que Ek, quien apareció en la portada de nuestro primer número de menores de 30 años, tenía 15 millones de usuarios y aún no había ingresado al mercado estadounidense. Hoy Spotify tiene alrededor de 250 millones de usuarios activos, 110 millones pagan por suscripciones.

Extracto original: La industria de la música ha estado esperando más de una década para Ek. O más específicamente, alguien, cualquier persona, “que podría construir algo (a) más atractivo para los consumidores que la piratería mientras (b) proporciona un modelo de ingresos sostenible”.

#5. Evan Spiegel y Bobby Murphy: Snap

Valoración de la empresa: 23,500 mdd

Generación 30 Menores de 30: 2014 (23 y 25 años)

Dato curioso: Debutó en la lista con 35 empleados. Hoy Snap tiene más de 2,700.

Extracto original: Ejecute Snapchat, una aplicación móvil utilizada para enviar 400 millones de fotos y videos que desaparecen cada día. La compañía recaudó 50 mdd y tuvo una valoración cercana a los 2,000 mdd en diciembre y se informó que rechazó una oferta de adquisición de 3,000 mdd de Facebook.

#6. Ben Silbermann y Evan Sharp: Pinterest

Valoración de la empresa: 10,250 mdd

Generación 30 Menores de 30: 2011 (29/28 años)

Dato curioso: unos meses antes de entrar a esta Lista de menores de 30 años, Pinterest había recaudado 10 mdd con una valoración de 40 mdd.

Extracto original: creó Pinterest, el nuevo sitio web para que las personas recopilen imágenes de cosas en línea, porque el texto ya es del año pasado

#7. Sean Rad y Justin Mateen: Tinder

Valoración de la empresa: 10,000 mdd** (Parte del imperio de citas de Match Group, el valor de Tinder recientemente se ha estimado en alrededor de 10 mil millones).

Generación 30 Menores de 30: 2014

Extracto original: como CEO y cofundador de Tinder, Rad ejecuta una aplicación de citas móvil respaldada por IAC que hace cuatro millones de coincidencias por día. Anteriormente fundó Adly, una empresa de marketing que conectó marcas con el respaldo de celebridades en Twitter. Su cofundador, Mateen, es el CMO de Tinder y anteriormente comenzó la aplicación de Facebook: CoverCanvas.

#8. Drew Houston: Dropbox

Valoración de la empresa: 7,500 mdd

Generación 30 Menores de 30: 2011 (28 años)

Extracto original: su herramienta simple para almacenar cosas digitales es un éxito con 50 millones de usuarios y 240 mdd en ventas.

#9. Melanie Perkins: Canva

Valoración de la empresa: 3,200 mdd

Generación 30 Menores de 30: 2016 — Lista de Forbes Asia (28 años)

Dato curioso: al momento de la lista, Perkins había recaudado 27 mdd y una valoración de 165 mdd.

Extracto original: Al darse cuenta de que las herramientas de diseño eran demasiado complejas y caras, Melanie Perkins cofundó Canva para capacitar a cualquiera para que diseñe. Desde su lanzamiento en 2013, la plataforma de diseño en línea simple ha llegado a 8 millones de usuarios en 179 países. Empresas como Yelp y Lonely Planet usan Canva para crear activos de marca. La compañía emplea a 100 personas principalmente en Sydney y Manila. Canva recaudó 27.6 mdd, valorando la compañía en 165 mdd.

#10. Whitney Wolfe Herd: Bumble

Valoración de la empresa: 3,000 mil millones* (empresa privada)

Generación 30 Menores de 30: 2017 (27 años)

Extracto original: Wolfe cofundó Tinder y trabajó para comercializar la aplicación, ya que se convirtió en una sensación viral. Ella dejó la compañía y demandó por acoso sexual, pero luego se resolvió. Wolfe también comenzó Bumble, una aplicación de citas que solo permite a las mujeres iniciar el contacto. Bumble es propiedad mayoritaria de la compañía europea de citas, Badoo, aunque Wolfe supervisa las operaciones diarias.

#11. Steph Korey y Jen Rubio: Away

Valoración de la empresa: 1,400 mdd* (empresa privada)

Generación 30 Menores de 30: Korey, 2016 (27 años); Rubio, 2015 (27 años).

Dato curioso: mientras Korey estaba en la lista de menores de 30 años de 2016 como CEO de Away, la cofundadora Jen Rubio ya había entrada a la lista de 2015 con otra empresa: la compañía de jugos prensados ​​en frío, Savse Smoothies.

Extracto original: [Korey] dirigió la cadena de suministro en Warby Parker y Casper antes de entrar en negocios con la exalumna Jen Rubio, recaudando recientemente 2.5 mdd para lanzar Away, llevando equipaje de alta gama al mercado masivo.

#12. Emily Weiss: Glossier

Valoración de la empresa: 1,200 mdd* (empresa privada)

Generación 30 Menores de 30: 2015 (29 años)

Extracto original: La exasistente de moda de Vogue and W Magazine y graduada de NYU comenzó el blog de belleza: Into The Gloss, como un proyecto paralelo en 2010, trabajando en él de 4 de la mañana a 8 AM antes de su trabajo diario. Rápidamente floreció del favorito de Sceney a la lectura obligada genuina, generando unos 10 millones de visitas al mes, y, lo que es más importante, un seguimiento de culto: el 60% de los lectores ingresa casi a diario. Después de tres años entrevistando a celebridades y amantes de la moda sobre sus hábitos de belleza y probando un montón de productos, Weiss descubrió una gran brecha en el mercado de la belleza (anticuada y llena de interrupciones): cosas que se sienten lujosas sin estar de moda y son accesibles y asequibles. Después de recaudar 2 mdd y contratar personas de Index Ventures, Google y el gigante de cosméticos MAC, Weiss lanzó Glossier, en octubre, una línea directa de productos de belleza para el consumidor que, dice, “querrá ser su amiga”. Un mes después de lanzar su primera colección de cremas y bálsamos útiles, bien embalados y económicos, Weiss anunció que Glossier había recaudado 8.4 mdd adicionales en una ronda de Serie A dirigida por Thrive Capital e inversores existentes, incluidos Lerer Hippeau, Forerunner Ventures y Andy Dunn de Bonobos para escalar.

#13. Neil Parikh: Casper

Valoración de la empresa: 1,100 mdd* (empresa privada)

Generación 30 Menores de 30: 2015 (25)

Dato curioso: en cuatro años, Casper pasó de 10 mdd en fondos de riesgo a más de 340 mdd.

Extracto original: Parikh cofundó Casper, una compañía de colchones con aproximadamente 15 mdd en fondos de riesgo que está tratando de cambiar la forma en que las personas compran colchones. Casper envía colchones directamente a los consumidores y cuenta con tecnología patentada para dormir. Ahora sirviendo como COO de Casper, Parikh fundó anteriormente Consignd, un mercado virtual de consignación.

#14. Rachel Romer Carlson y Brittany Stich: Guild Education

Valoración de la empresa: 1,000 mdd* (empresa privada)

Generación 30 Menores de 30: 2017 (ambos de 28 años)

Dato curioso: en 2017, Guild había recaudado 10.5 mdd en fondos de capital de riesgo. Desde entonces, la compañía ha recaudado 218 mdd más.

Extracto original: Guild se encuentra en la intersección de tres grupos: compañías como Chipotle buscan ofrecer educación como un beneficio a los empleados, estudiantes adultos interesados ​​en aumentar sus credenciales y las universidades de EE. Hacen crecer su cuerpo estudiantil en línea. Fundado por Carlson y Stich en 2015, los estudiantes pueden tomar clases e inscribirse en programas y títulos acreditados de escuelas como Straighter Line y Colorado State University. Tienen unos 10.5 mdd en fondos y han inscrito a unos 1,700 adultos que trabajan. Los antecedentes de Carlson incluyen un MBA, MA y BA de la Universidad de Stanford y un período en la Casa Blanca de Obama en la Oficina de Personal Presidencial. Stich, un estudiante universitario de primera generación y ex alumno de Teach for America, tiene un MBA, M.Ed y BA de la Universidad de Stanford.

