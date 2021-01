Bares y antros de la CDMX piden apertura en semáforo naranja

Con cientos de velas y pañuelos blancos al pie del monumento de la revolución, empresarios y empleados de bares y discotecas en la Ciudad de México le han pedido al gobierno local la reapertura parcial de sus negocios cuando llegue el semáforo epidemiológico a color naranja.

“(Les pedimos) una paulatina reapertura, no hoy, no mañana, no la próxima semana, pero sí cuando las condiciones del semáforo rojo se quiten y podamos estar en semáforo naranja”, apuntó Helking Aguilar, presidente de la Asociación Mexicana de Bares, Discotecas y Centros Nocturnos.

Durante un mitin, el cual se denominó Vasos Vacíos, Aguilar insistió en una apertura paulatina, ya que asegura que el sector puede operar con estrictos protocolos sanitarios.

Alertó que debido a la emergencia sanitaria se ha perdido cerca de 300,000 empleos en este sector, así como 4,000 negocios, ya que que no han operado desde hace 10 meses.

Pidió el gobierno de la CDMX la reinstalación del programa Reabre, pero no como se hizo de manera original, ya que varios de estos establecimientos no cuentas con dinero para la reconversión a restaurantes.

Recordó que desde el viernes pasado iniciaron las mesas de diálogo con la Secretaría de Desarrollo Económico, a quien le han presentado la serie de medidas para su re operación.

El empresario aceptó que ante la nueva normalidad derivada de la pandemia de Covid-19 los negocios de este tipo deben evolucionar, por lo que dijo esta industria está dispuesta a abrir con aforos más pequeños en el futuro.

“Tenemos que pensar que vamos a vivir una evolución, una nueva realidad, estamos dispuestos a adaptarnos a esa nueva realidad, Abriendo con horario más limitados e ir avanzando”, acotó.

Al grito de “Vasos Vacíos” y “Viva la noche”, decenas de trabajadores de los centros nocturnos finalizaron su reunión frente al monumento histórico.

