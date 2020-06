En las últimas horas, el nombre de Eric Feigl-Ding ha sonado en la esfera pública de México, por que emitió una frase crítica que cuestiona el manejo de la epidemia de Covid-19.

“Estoy llorando por MÉXICO ¡Más del 50% es el porcentaje de POSITIVIDAD! Más de la mitad de todos los que se hacen un examen son positivos. Incluso en los peores períodos de Nueva York, Madrid o Lombardía … ¡nunca se acercaron al 50% de positividad! México puede estar experimentando algo sin precedentes”, tuiteó.

Pero, ¿quién es Eric Feigl-Ding? Según su biografía en el sitio web de Harvard, es epidemiólogo y economista de Salud en la Escuela de Salud Pública de dicha Universidad y miembro principal de la Federación de Científicos Americanos en Washington DC. Forma parte del Comité Directivo del FAS Covid-19, un grupo de respuesta rápida ante la pandemia.

Se graduó de la Universidad Johns Hopkins con honores en salud pública y Phi Beta Kappa. Luego completó su doble doctorado en epidemiología y doctorado en nutrición, como el graduado más joven en completar su programa dual a los 23 años de Harvard SPH.

Su trabajo se centra en la intersección de la salud pública y las políticas públicas. Actualmente también trabaja en intervenciones conductuales para la prevención, mejoras en los costos y la calidad de Medicare, seguridad de los medicamentos, mejoras en las pautas de evidencia para la nutrición, prevención de la diabetes / obesidad y programas de salud pública en los Estados Unidos.

Tiene experiencia en revisiones sistemáticas, diseño de programas de salud pública, implementación de políticas y aprovechamiento de grandes datos para mejorar los sistemas de salud.

Ha publicado en revistas destacadas, como New England Journal of Medicine, Journal of the American Medical Association, The Lancet y Health Policy. Sus más de 150 publicaciones han recibido 62,000 citas. Fue clasificado en 2018 como uno de los mejores científicos del mundo.

Entre los honores notables, fue galardonado con:

Premio al Proyecto Global de Salud del Año 2014 por el Consorcio de Universidades para la Salud Global,

Premio a la Excelencia 2015 Scott Grundy de la American Heart Association,

Premio al Mejor Líder Joven 2012 de la Cámara de Comercio de Boston, nombrado entre las “16 personas y organizaciones que cambian el mundo en 2012” de Craig Newmark,

Beca Paul and Daisy Soros 2008

También dirigió anteriormente un gran estudio de ‘moneyball’ de Major League Baseball, un estudio que comprende más de 500,000 años de datos de jugadores en el que se demostró el exceso de riesgo de mortalidad entre los bateadores de jonrones.