Sana distancia será permanente en La Huasteca para ser un modelo sustentable

Los parajes turísticos de La Huasteca Potosina apenas reabrieron sus puertas a viajeros en la segunda mitad de septiembre, con un aforo limitado a máximo 30% de la capacidad, pero parece que mantendrán esa medida de manera permanente.

Esta región, enclavada en la Sierra Madre Oriental en la parte este de San Luis Potosí, destaca porque sus atractivos turísticos son áreas naturales y al aire libre, características consideradas atractivas como los próximos destinos tras la pandemia, pero también susceptibles ante el impacto de la industria sin chimeneas.

Con miras a conservar los atractivos, entre parajes como el sótano de las golondrinas o las cascadas de Tamul y Tamasopo, los operadores aprovecharán las medidas de sana distancia para controlar el acceso a los espacios turísticos con el fin de evitar su sobrecarga. Además, tomarán medidas para reducir el impacto de turistas.

“Hay temas de prohibición de entrada con alimentos o de acampar, o cosas que normalmente agravian la sustentabilidad, quisiéramos dentro de un tema muy difícil de la pandemia, creemos que puede haber un renacimiento del lugar y más consciencia del medio ambiente. Que sean conscientes de que no necesita haber tanta gente dentro los parajes”, señaló el secretario de Turismo del estado, Arturo Esper.

De 2013 a 2018, la llegada de turistas al estado de San Lui Potosí creció a más del doble, al pasar de 920 mil a más de 2 millones de visitantes, mientras que entre 2015 y 2018 la ocupación hotelera promedio de la entidad se mantuvo por encima del promedio nacional, de acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo federal.

El destino cobró relevancia durante la última década por la riqueza natural y los paisajes que se pueden conocer en la zona, así como por el Jardín Escultórico Edward James Las Pozas. Pero, consideró Raúl Ramírez, dirigente de la Asociación de Prestadores de Servicios Turísticos de La Huasteca (Aprestur), el turismo masivo que llegó no fue el más adecuado.

“El turismo que vino contaminó, el que no tenía el enfoque, el que se llevó la planta, el que se llevó la fauna, probablemente no eran personas que venían por una experiencia, sino por moda o con la planificación de hacer un albercazo prácticamente. Nuestro patrimonio natural es frágil, tenemos los ríos más bonitos de México”, lamentó.

Acciones como hacer asados o picnics a las orillas del río terminan por impactar de forma grave al entorno natural, además de que las zonas no están adecuadas para ello.

Apenas este año, los parajes de Tambanque y La Morena fueron dotados de sanitarios, comentó el secretario estatal. Sin embargo, otros tantos lugares carecen de estas instalaciones, acusan los touroperadores.

Límites de carga

Por ahora, los accesos limitados son una medida por la contingencia sanitaria. Sin embargo, parajes como el Jardín Escultórico, administrado por la Fundación Pedro y Elena Hernández, buscará mantener su aforo en bajos niveles para proteger las instalaciones.

Desde su reapertura en septiembre, el límite máximo es de 450 personas en las 8 hectáreas del espacio, mismos que solo pueden ingresar al espacio con reservación, en grupos de máximo de 10 personas acompañados por un guía y con un tiempo límite de 90 minutos.

“Estamos recibiendo hasta a 450 personas en total dentro del espacio al mismo tiempo. Que de dos años para acá hemos hecho estudios de diversa índole, uno de ellos fue la capacidad de carga, porque de repente tuvimos una afluencia de cientos de miles de visitantes al año, en detrimento de la obra y los corredores naturales”, advirtió Arturo Garrido, director de la fundación.

Esto representa alrededor de 30% de los visitantes que recibían antes de la pandemia, cuando en un puente vacacional podían albergar hasta 70 mil personas en cuatro días.

No obstante, esta medida se mantendrá en los próximos años para contener el deterioro, causado no solo por los visitantes sino por la exposición a la intemperie. Además, se montará infraestructura como un centro de bienvenida para visitantes, a la par de que se implementarán visitas guiadas con horarios y libres pero adecuadas a la demanda de los horarios.

En otras zonas, como las cascadas de Micos, antes de la pandemia se contemplaba un máximo aforo de 5 mil personas, a pesar de contar con un espacio limitado. “Ahorita su límite por día es de 150”, dijo Ena Buenfil, líder de Expediciones Huaxteca.com. Es decir, el 100% actual rondaría los 500 visitantes, 10 veces menos que lo presentado antes de la pandemia.

“Ni siquiera hay una capacidad de carga establecida, lo que tiene la Secretaría de Turismo son los límites máximos de cupo, cuánta gente cabe. No existe ningún límite aceptable, pero esta pandemia vino a ayudar a que la gente viniera a idear cómo acomodar a la gente. Ya se fueron a números más conscientes y responsables.

“El Jardín ya estableció su página para comprar boletos con un mes de anticipación y por horario. Es lo mejor que le puede pasar a la zona en el tiempo que vas a estar, te va a permitir tomar fotografías, ellos son iniciativa privada se les facilita porque las decisiones se toman entre pocos. El resto de los lugares son ejidos, eso hace que primero tengan que presentarle la medida a la asamblea y ella decida”, comentó Buenfil.

Como esta, parajes como las cascadas de Tamul, Minas viejas, del Aguacate, y del Salto y el Meco, el Puente de Dios y el Sidral, los sótanos de las Huahuas y de las Golondrinas, las cuevas de Mantetzulel, el balneario de Tambaque son administradas por ejidos.

El aeropuerto de Tamuín, pro y contra

El gobierno federal anunció en 2019 que se rehabilitaría el aeropuerto de Tamuín, cerca de Ciudad Valles, con el fin de acercar al turismo nacional e internacional a la zona de la Huasteca, cuyos atractivos se ubican a una hora y media de camino de la terminal aérea.

Y si bien, desde la perspectiva del turismo se prevé que aumente la afluencia, también podría comprometer la sustentabilidad de los atractivos de la zona si no se establecen controles adecuados.

Desde abril de este año, Aeromar comenzó a operar un vuelo directo desde la Ciudad de México a Tamuín, que reduce el traslado de casi 10 horas a menos de 2, mismo que por ahora no se ha reanudado. Sin embargo, Esper confió en que próximamente se retomará la ruta.

Para Garrido, la apertura del aeropuerto de la zona será benéfico para estimular la economía de Xilitla, donde se encuentra el Jardín, así como de toda la región.

“El aeropuerto nos viene favorable porque las personas en vez de transitar muchas horas, pueden ir en un fin de semana”, comentó.

No obstante, las carencias de infraestructura así como los límites de carga de los parajes requerirían de mayor control, sobre todo de líneas de autobuses que llegan con coordinadores de viajes pero sin guías.

Para Buenfil y Ramírez, el aeropuerto requerirá de un mayor compromiso de parte de las autoridades como de los touroperadores. Hasta septiembre, la Aprestur sumaba alrededor de 230 empresas, de las cuales apenas una tercera parte contaba con Registro Nacional Turístico, por lo que no hay control ni de la oferta ni de las condiciones en que se proveen los servicios en la región.

“El turismo de autobuses cuando viaja a La Huasteca sí tiene que estar considerando la contratación de guías, viajan con un coordinador pero probablemente no es guía, cuando la gente llega, no operan un tour, la gente queda en el lugar a interpretar lo que quiera, donde no aprendió nada, prácticamente un conjunto de balnearios, no lo somos, somos maravillas naturales”, lamentó Ramírez.