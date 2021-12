Ya se analiza si un paciente en México está infectado con variante Ómicron: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que las autoridades sanitarias analizan si un mexicano que recientemente viajó a Sudáfrica y que tiene síntomas de Covid-19 está infectado con la variante Ómicron.

En conferencia de prensa desde Morelia, en Michoacán, el mandatario federal detalló que este paciente está siendo tratado en un hospital privado y se esperan resultados de pruebas clínicas para determinar si está infectado con la nueva variante.

“Al parecer hay un mexicano que estuvo en Sudáfrica que está internado en un hospital particular con síntomas de Covid-19 y le hicieron la prueba y al parecer ya es esta nueva variante”, comentó el jefe del Ejecutivo federal.

“Es muy probable que se presente esta nueva variante en el país; ya se hizo notorio que hay afectados en Canadá, Estados Unidos y otras partes”, señaló.

López Obrador reveló que el paciente se encuentra estable, en un hospital de la Ciudad de México “de buen nivel” y que el reporte que tiene es que está en muy buen estado, que no tiene problema pero “él mismo decidió quedarse en el hospital, aislado, hasta tener los resultados de la investigación”.

Es el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) quien está a cargo de analizar si el mexicano está infectado con Ómicron.

El tabasqueño reiteró que hasta el momento las autoridades sanitarias mundiales no han determinado si la nueva variante Ómicron sea más virulenta y grave que las otras conocidas.

Sin embargo, aseguró que lo que se tiene comprobado es la eficacia de las vacunas contra el Covid-19 y pidió a los medios de comunicación no caer en sensacionalismo para atemorizar a la población sin elementos.

“El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha planteado que van a tomar medidas sanitarias por esta nueva variante, pero que no se va a afectar el comercio, no se afecta el turismo, y lo más importante: no se cierran fronteras”, apuntó.

El primer caso positivo de la variante ómicron en México es una persona de 51 años proveniente de Sudáfrica; tiene enfermedad leve y voluntariamente se internó en un hospital privado en la Ciudad de México para evitar contagiar. Su pronóstico de recuperación es favorable. 1/3 — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) December 3, 2021

