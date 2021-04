Notifican primera suspensión definitiva contra padrón de telefonía móvil

El juez federal Juan Pablo Gómez Fierro notificó la primera suspensión definitiva para impedir que se le cancele la línea a un usuario de telefonía móvil, que se niega a registrar sus datos personales al Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT).

La suspensión fue concedida la noche del 27 de abril y en ella se menciona que esta no provocará ningún delito: “Postergar el registro de la línea telefónica móvil de la parte quejosa en dicho padrón no provocaría la comisión de un delito o la continuación de uno, y, por tanto, que la sociedad perdiera un beneficio o que se le produjera un daño, que, de otro modo, no se le produciría”.

El beneficiario del amparo es Óscar González Abundis, por lo que no estará obligado a registrar su línea telefónica móvil al PANAUT sin que ello provoque que le cancelen su línea.

“Si la finalidad de este padrón es que exista una base de datos para el intercambio de información entre el Instituto Federal de Telecomunicaciones y las autoridades competentes en materia de seguridad y justicia, en asuntos relacionados con la comisión de delitos, ello no quiere decir, que la sola vigencia de la norma pueda provocar, en automático, la disminución de delitos, o en su caso, que dichas autoridades puedan investigar delitos que antes no podían por la falta del PANAUT”, explicó el juez para justificar la suspensión.

A partir de la aprobación de la Cámara de Diputados y del Senado para modificar la Ley Federal de Telecomunicación y Radiodifusión, es obligatorio que aquellas personas que tengan celular entreguen sus datos personales, desde nombre hasta huella digital a las operadoras móviles para que estás conformen el PANAUT.

Los datos que tendrán que dar los usuarios son:

El número telefónico.

Fecha y hora de la activación de la linea telefónica móvil adquirida en la tarjeta SIM.

Identificador único de la tarjeta SIM.

Fecha y hora de activación de la línea telefónica.

Nombre completo, domicilio, nacionalidad y datos biométricos, como su huella digital del usuario.

Número de identificación oficial con fotografía del titular de la línea.

Esquema de contratación de la línea telefónica móvil.

