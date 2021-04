Fue un ‘sustote’ el evento vascular: Mauricio Kuri, candidato a Querétaro

Mauricio Kuri González, candidato a gobernador del PAN por Querétaro, aseguró que el evento vascular que sufrió hace dos días fue “un sustote”, por lo que tuvo que ser intervenido en un hospital privado.

“Ya saliendo de este incidente que tuve y sí fue un sustote, pero muy agradecido con la vida y con los médicos”, dijo el senador con licencia del PAN.

El político panista agradeció a los médicos Yamil Matuk Pérez, Felipe Padilla, César Altamirano, las enfermeras y enfermeros del hospital privado donde fue atendido, quienes ayudaron e intervinieron en su atención médica.

“Gracias a los que me estuvieron escribiendo esos buenos deseos me levantaron mucho y ahorita me tengo que ir a prepararme para el debate y para darle con todo para el día mañana”, expresó Kuri González.

Muy agradecido con la vida, con los doctores y con cada una y uno de ustedes que me escribieron y me enviaron sus buenas vibras. ¡Esto no se acaba! Vamos al debate y vamos fuerte #ContigoYConTodo.

A las 15:35 horas del 26 de abril de 2021, Mauricio Kuri ingresó al Hospital Ángeles de Querétaro para que fuera atendido por un problema vascular.

César Altamirano, médico particular del candidato a gobernador de Querétaro, comentó que Mauricio Kuri presentaba debilidad del cuerpo y mareo, por lo que recibió de manera inmediata y oportuna el tratamiento con un equipo médico profesional, explicó el encargado revisar las condiciones médicas del candidato panista.

“Al candidato se le detectó, y posteriormente, tratada una arteria ligeramente obstruida y el procedimiento se realizó a través de un catéter”, recordó César Altamirano.

Antes y durante la recuperación, Mauricio Kuri estuvo consciente, lúcido y las molestias fueron desapareciendo y a las 23:00 horas del 26 de abril saludó a su familia, añadió.

En la mañana del 27 de abril se le hicieron estudios complementarios, los cuales dicen que su salud es buena y afortunadamente está sano y en total fuera de peligro, expresó el médico.

“Gracias a dios Mauricio Kuri está totalmente fuera de peligro, no tenía antecedente alguno que esto pudiera sucederle, siempre ha sido un hombre sano y su estado de salud fue evaluado por un servidor y un equipo que lo atiende”, comentó César Altamirano.

Afortunadamente, no tendrá secuelas por el episodio, dijo el médico de Mauricio Kuri.

