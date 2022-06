La pieza de una trama

Capital y conocimiento de los private equity, adquisición de empresas consolidadas, acercamiento de un político de alto rango, tecnología innovadora para la era digital, salida a la bolsa de valores, profesionalización para las buenas prácticas de gobierno corporativo…

Esto pareciera el libreto de una historia mexicana planeada, tramada desde el inicio para llevar una compañía tradicional al nivel de importancia de las grandes empresas que predominan en el país.

En efecto, da toda la sensación de que eso es, en efecto, Grupo Traxión, por lo menos vista la película en retrospectiva: una historia bien tramada.

Y Rodolfo Mercado, el ceo motivo del presente artículo, el ejecutivo evaluado en esta sección mensual, director general de Grupo Traxión, es una de las piezas de la trama.

Traxión es una firma de transporte de carga y personas, y de logística, que irrumpió en el mercado bursátil en septiembre de 2017, y hoy presente en los portafolios de 30 administradoras de inversión globales, según registros de la agencia S&P Capital IQ. Se ha destacado por su crecimiento: pasó de facturar el equivalente a poco más de 100 millones de dólares (mdd) en 2014, a vender más de 800 mdd durante el año pasado.

Esto quiere decir que el tamaño de la empresa se multiplicó por ocho en solamente siete años.

Habrá quien diga: “Ésta no es una trama muy original”. Es posible que no lo sea: son pasos similares a experiencias empresariales anteriores. Pero hay que pensarla, ejecutarla y hacerla exitosa (en crecimiento y rentabilidad). No debe haber muchas tramas que lleguen así de lejos.

Otro podría afirmar: “Ser la pieza de esa trama no tiene gran mérito, en comparación con los ceo más innovadores y de innato liderazgo”. Quizá. Pero difícilmente se designa y se mantiene en ese lugar a una persona solamente para “cubrir las apariencias”.

¿Para qué se designó a Rodolfo Mercado como director general, en su momento?

“La trama” se refiere a la existencia de un supuesto “plan” para convertir una compañía familiar, con raíces en los años 50, en un gran corporativo, y que tiene, como todo plan, una serie de pasos, etapas que son piezas del plan, de la trama. Mercado es una pieza de ésta. Los pasos fueron reales; “el plan” es una hipótesis en este artículo, pero que bien podría ser la verdad.

Paso clave, estratégico: asociarse con fondos de capital privado (private equity funds), por capital y por conocimiento, sobre todo en planeación estratégica y en fusiones y adquisiciones. Así, la familia Lijtszain, empresarios con experiencia en el transporte, del Grupo MyM, acude primero a Discovery Americas, en 2006, que forma parte del grupo desde la constitución en 2011, y después busca a Nexxus, en 2016; ambos son accionistas hasta el día de hoy; ambos, fondos mexicanos.

Eso pudo engendrar la idea del plan de crecimiento por la vía de adquisición de compañías ya posicionadas: entre 2011 y 2022 se compraron nueve empresas, aunque dos, MyM y LIPU, ya pertenecían a la familia Lijtszain (operaciones con partes relacionadas).

Antes de eso, Aby Lijtszain, de la familia fundadora del Grupo MyM (Muebles y Mudanzas), le cedió o regaló las acciones de la subsidiaria Transportes FL al expresidente de México Vicente Fox, en agosto de 2007 (el propio Fox lo reconoció).

Esa información circuló en numerosos medios en marzo de 2015, cuando se supo que las autoridades investigaron a empresas del grupo por una supuesta adjudicación irregular de un contrato con el gobierno.

Es parte de un tema más amplio y polémico. Hay muchos casos. El del mexicano Ernesto Zedillo y el del español Felipe González (ambos, expresidentes de sus países) se encuentran entre los más sonados. Pero, sin entrar en el tema, para el hilo conductor de la hipótesis planteada, es útil concluir que las empresas acercan a exfuncionarios porque en algo las favorecen; de lo contrario, no lo harían.

Y si toda aquella historia ocurrió, el hecho es que MyM hizo socio a un expresidente, más allá que, después, Vicente Fox haya vendido las acciones, como aseguró en una entrevista. El gesto de ponerlo de su lado es otro paso de una trama.

En ese casillero, igualmente debe contabilizarse la inclusión de Aaron Dychter en el Consejo de Administración, pues fue subsecretario de Transporte durante los sexenios de Zedillo y de Fox (1994-2000 y 2000-2006).

Por más tradicional que todavía sea, el servicio de transporte y logística también debe incorporar las tecnologías digitales; y, por eso, según la empresa, éstas fueron consideradas desde el comienzo. Por ejemplo, en 2020, la firma lanzó dos plataformas digitales: Traxion Logistics y Traxporta.

Salir a la bolsa de valores, paso dado en 2017, es, para muchos, una gran ayuda para saltar a las “ligas mayores”.

Y, por último, vinculado con el punto anterior, está la adopción de una práctica de gobierno corporativo.

Cuando Traxión salió a bolsa, el director general era Aby Lijtszain Chernizky, hijo de Bernardo Lijtszain, presidente del grupo y cabeza de la familia. Las recomendaciones de la gobernanza corporativa indican que una empresa debe tener una gestión profesional y que, para eso, el ceo debe ser independiente de la familia que manda en la empresa.

Como ocurre con muchas otras sociedades bursátiles, la información de esta emisora en los reportes a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores es muy críptica respecto a los nombres de las personas que son accionistas y las cantidades de títulos que poseen.

Sin embargo, se podría interpretar, por sus reportes, que es la familia Lijtszain, o un grupo de accionistas liderado por ésta o por el presidente Bernardo Lijtszain, quien o quienes controlan la empresa o tienen el poder de mando.

Por lo tanto, visto con los ojos de los mercados, no era profesional que Aby Lijtszain fuera el ceo.

Entonces, en octubre de 2018, la compañía designó a su director de Operaciones, Rodolfo Mercado, como nuevo director general.

Esto puede leerse en los mercados como una señal de profesionalismo, porque Mercado no tiene vínculos familiares con los Lijtszain. Ésa es la pieza de la trama. “Es nuestro ceo”, dice Grupo Traxión en sus reportes.

Pero, al momento de designar a Mercado, también se creó el cargo de presidente ejecutivo, y lo ocupó Aby Lijtszain. En el comunicado, primero se anunció la creación de la presidencia ejecutiva, y segundo, la designación de Rodolfo. No hay argumentos concretos en dicho comunicado, y habrá quien diga que Lijtszain sigue al mando, y que la única razón de los anuncios fue “la señal”.

AHORA LOS NÚMEROS

Aunque Lijtszain sea el presidente ejecutivo, Mercado es el ceo; por lo tanto, es responsable de ejecutar las políticas y de los resultados obtenidos.

Y es hora de compararlos con las referencias más relevantes.

Los 10 líderes mundiales del transporte y la logística han cosechado una rentabilidad sobre el capital invertido (ROIC) de 8.3% (promedio 2019- 2021), claramente superior a la conseguida por Mercado con Traxión, de 5.8%, según cálculos elaborados con datos de S&P Capital IQ.

Sin embargo, el promedio del top ten está “inflado” por Landstar System (con una tasa de 24%), y la empresa mexicana le gana a seis de aquellos 10.

Además, la rentabilidad de Mercado es casi del triple del promedio mundial de la industria, que es de 2%.

Como posibles causas explicativas, hay que destacar que Traxión tiene menores costos de operación que el promedio de los líderes, aunque registra mayores gastos administrativos; realiza mayores inversiones de capital netas (Capex – depreciaciones), y genera un mayor flujo en la operación (ver gráficos de comparaciones con líderes representativos del promedio del top ten).

Y habida cuenta de las figuraciones anteriores sobre la trama, es obligada la comparación Mercado con la etapa de Lijtszain como ceo.

Rodolfo Mercado, con 5.8% de ROIC en su gestión de tres años (2019-2021), superó a su predecesor y actual presidente ejecutivo en sus últimos tres años, cuando promedió 4.4% (2016-2018).

Para salir de dudas, comparamos otros 10 indicadores, entre las mismas dos gestiones de trienios: margen bruto, gastos de administración, margen Ebitda, margen operativo, margen neto, flujo de caja libre, rotación de activos, ciclo de efectivo, cobertura de intereses y deuda a Ebitda. Mercado gana en todos ellos, excepto en el indicador de margen bruto.

Al final, la pieza de la trama terminó embonando a favor de Traxión.

