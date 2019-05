Ocho metas que no son metas en el PND de AMLO… y otros 6 ‘errores’

Cada sexenio en México se acostumbra que los presidentes recién electos presenten su Plan Nacional de Desarrollo; con Andrés Manuel López Obrador no hubo excepción y se presentó inclusive antes de los seis meses de plazo.

El 30 de abril, el presidente de México dio a conocer el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, que fue llevado al Congreso de la Unión.

Hasta ahora el documento no ha sido muy bien recibido.

Por una parte, la IP no considera que los lineamientos en materia económica sean consistentes, pues si bien presenta la meta que el PIB crezca a una tasa anual de 6% en 2024, no queda claro el cómo es que se llegará dicha meta, pues no hay un análisis profundo de la economía nacional, sino más bien un análisis político del ‘periodo neoliberal’.

Por otra, expertos como Gabriella Siller, directora de análisis económico en Banco Base, ven buenas intenciones pero poca claridad para que los inversionistas apuesten por México.

Aunque, después de un análisis del documento anexo, en Forbes México detectamos que algunas metas que se propone el gobierno de AMLO tienen poca o nula ambición (en al menos dos puntos se establece una cifra meta que es igual a la cifra de arranque). Te los presentamos:

Bosques

Indicador 2.5.2: Territorio nacional cubierto por bosques y selvas. Descripción: Mide el resultado de todas las acciones de conservación, manejo y recuperación de la cubierta vegetal forestal y permite observar si disminuye la deforestación (pérdida de cubierta forestal).

Línea base (2018): 33.36%

Meta 2024: 33.29%

El documento menciona que «El bienestar de la población, el desarrollo económico y del territorio dependen de ecosistemas sanos que mantengan la provisión de bienes y servicios ambientales de calidad», aunque se planea que la superficie del territorio del país con bosques seguirá achicándose.

Agua para la gente

Indicador 2.6.1: Población que tiene acceso diario al agua, así como al saneamiento básico.

Descripción: Mide a la población total que tiene acceso al agua entubada diariamente, así como conexión a la red de drenaje o a una fosa séptica.

Línea base (2018): 62%

Meta 2024: 64%

A pesar de que el documento hace hincapié en el artículo 4to de la Constitución, según el cual «el Estado garantizará el derecho que toda persona tiene al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible»; las metas que se plantean son realmente bajas.

Agua para el agro, industria y ciudades

Indicador 2.6.2: Estrés hídrico.

Descripción: Mide la proporción de agua empleada en usos consuntivos respecto al agua renovable

Línea base (2017): 19.5%

Meta 2024: 20.3%

El documento explica que «la demanda por agua para satisfacer las necesidades agropecuarias, urbanas e industriales tiene al 60% del territorio nacional en condición de estrés hídrico, con extracciones que superan 40% del agua disponible y con el 16% de los acuíferos del país sobreexplotados», pero la meta es que el estrés hídrico continuará aumentando.

Uso de suelo

Indicador 2.8.1: Eficiencia en el uso del suelo.

Descripción: Mide la relación entre la tasa de consumo de suelo y la tasa de crecimiento de la población urbana.

Línea base (2017): 2.25

Meta 2024: 2.25

El Plan promoverá el buen ordenamiento en todas las localidades (urbanas, indígenas, rurales), pero parece que prevé que esto no tendrá ningún impacto, salvo el mantener la tendencia.

Activación física

Indicador 2.10.1: Población de 18 años y más activa físicamente en el agregado urbano de 32 ciudades de 100 mil y más habitantes.

Descripción: Mide el porcentaje de la población de 18 años y más que declara realizar actividad física en su tiempo libre.

Mujeres Línea base 2018: 35.6%

Meta 2024: 35.6%

Hombres Línea base 2018: 48.4%

Meta 2024: 48.4%

Sin cambio alguno, a pesar de que el presidente ha dicho que impulsará «todos los deportes».

Trabajo formal

Indicador 2.11.2: Tasa de informalidad laboral (TIL-1).

Descripción: Mide el seguimiento de la formalización del empleo, para evaluar el mejoramiento de la calidad de los trabajos.

Línea base (2018): 56.58%

Meta 2024: 54.67%

La informalidad laboral es un de los grandes problemas del país, por que incluye a la generación de impuestos y recursos para la seguridad social. A pesar de que el PND contempla varios puntos para apuntalar el empleo formal, su meta es poco ambiciosa.

Productividad

Indicador E3.A: Productividad Total de los Factores.

Descripción: Mide la productividad de los diferentes factores que intervienen en el proceso de producción, específicamente el cambio en el producto que no está explicado por el incremento en los factores de producción.

Línea base (2017): 100

Meta 2024: 101.4

En seis años se plantea aumentar la productividad solo 1.4%, a pesar de que México es uno de los países menos productivos de la OCDE.

Granos y lácteos

Indicador 3.8.1: Porcentaje de la producción de granos básicos y leche respecto al consumo nacional.

Descripción: Participación de la producción nacional de maíz blanco y amarillo, frijol, arroz, trigo y leche, en el consumo nacional aparente.

Línea base (2018): 66.7%

Meta 2024: 68.3%

A pesar de que se invertirán entre 12,000 y 15,000 millones de pesos, como parte del fomento a las finanzas comunitarias en el campo, con el programa «Sembrando Vidas» (enfocado en la siembra de un millón de hectáreas de sistemas agroforestales), no se espera que aumente la producción agrícola.

6 ‘pifias’

En el PND las metas se presentan en cuadros adicionales al texto, pero en 6 ocasiones es imposible ver cuál es la propuesta, por lo que serán enigmáticas algunas metas importantes, como el nivel de deuda pública:

Ingreso real medio para los mexicanos

No se sabe cuál es la meta

Nivel máximo de la deuda pública

No aparece la meta

Internet en zonas marginadas

No se sabe cuál es la meta.

Eficiencia del sistema educativa

No aparece la meta para nivel superior.

Obesidad

No es legible.

Acceso a servicios

Solo aparece la descripción

Aquí puedes consultar el documento completo.